“Ontdek stadskern met artistieke wandelingen”: Warp pakt uit met pré-parcours in aanloop naar Coup de Ville Joris Vergauwen

07 augustus 2020

15u59 0 Sint-Niklaas In september en oktober is er de vierde editie van het kunstenparcours Coup de Ville in Sint-Niklaas. Het kunstplatform Warp heeft in aanloop naar het evenement een pré-parcours uitgetekend, langs een twintigtal bijzondere plekken in de stad, met quizvragen en weetjes. Ook voor kinderen is er zo’n artistieke wandeling.

Er is toch nog een evenement waar we ons dit najaar aan kunnen optrekken: Coup de Ville, het kunstenparcours van Warp in Sint-Niklaas. Dat vindt plaats van 11 september tot 11 oktober. Thema deze keer is ‘Chasing Flowers’, waarmee heel wat opkomend (internationaal) kunsttalent aan de slag is gegaan en dat die kunstenaars op heel verscheiden en vaak verrassende locaties in de stad zullen tonen. Maar eerst is er nog het pré-parcours van Coup de Ville, waarmee Warp mensen al lichtjes prikkelt in aanloop naar het grote, artistieke evenement.

Mooie prijzen

Het pré-parcours — uitgetekend op een kaart — kan je dagelijks afleggen in augustus. Het brengt deelnemers naar een twintigtal plekjes in de stad en is opgevat als een quiz, voor kinderen én volwassenen. “Het parcours is volledig in openlucht en kan je op eigen tempo afleggen, te voet of met de fiets. Het brengt je naar plekken waar je misschien nog nooit eens bewust stilstond. Op die plekken zijn foto’s, reproducties, monumenten of decoratieve elementen te ontdekken. En wie de juiste antwoorden weet, maakt kans op een aantal mooie prijzen”, aldus Warp-coördinator Stef Van Bellingen.

Warp pakt in augustus elk weekend ook uit met een zomerbar, in de tuin van de Warp-thuisbasis in de Apostelstraat 20, telkens van 13 tot 18 uur. Daar vinden ook kleine tuinconcertjes plaats. Er worden maximaal 50 mensen toegelaten, in bubbels van 2 of 4 personen.

De brochure van het pré-parcours is gratis te verkrijgen in de bib, aan de infobalie van het stadhuis, bij de toeristische dienst en tijdens het weekend bij Warp.

Info: www.warp-art.be