“Ontdek de stad op kindermaat”: kleurrijk spel- en speurboek voor kinderen in 7.000 brievenbussen Joris Vergauwen

01 juli 2020

17u31 0 Sint-Niklaas Met een nieuw spel- en speurboek kunnen kinderen tot 12 jaar deze zomer op ontdekking in Sint-Niklaas. Aan de hand van opdrachten, weetjes en spelletjes krijgt de jongste generatie Sint-Niklazenaren de kans om op een speelse manier hun eigen stad te verkennen, in deze vakantie in eigen land.

Het boekje is een samenwerking van de dienst toerisme en jeugd, met tekeningen van illustrator Emma Thyssen. Haar stijl is intussen verbonden met al een hele reeks jeugdinitiatieven, zoals de speelkaart en het bordspel. In dit nieuw boekje heeft ze een reeks locaties op een speelse en herkenbare manier getekend, zoals de Grote Markt, het Mercatorpark, het stadspark, de Witte Molen en De Ster. Kinderen kunnen ermee op pad, samen met hun ouders, om opdrachtjes uit te voeren en spelletjes te spelen. Er staan ook een hele reeks weetjes in, ideaal om kinderen deze zomer hun eigen stad eens echt te leren kennen. “We staan voor een zomer met veel binnenlands toerisme. Bedoeling van dit boekje is om bezoekers met kinderen aan te trekken, maar uiteraard ook om Sint-Niklase kinderen te verrassen, door hun stad te laten ontdekken op kindermaat”, aldus schepen voor Toerisme Ine Somers (Open Vld) en schepen voor Jeugd Bart De Bruyne (Groen).

Het spelboek is gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme op de Grote Markt, maar het zal ook worden opgestuurd naar de zowat zevenduizend adressen in Sint-Niklaas waar kinderen tussen 6 en 12 jaar wonen, in de loop van volgende week. In dat zomerpakketje voor kinderen bevindt zich naast het spel- en speurboek ook de vernieuwde speelkaart en het aanbod van de pretcamionet en de plutomobiel de komende maanden.