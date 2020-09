“Ons vaccin tegen armoede”: sp.a legt actieplan voor Joris Vergauwen

24 september 2020

16u54 0 Sint-Niklaas In aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede in oktober legt de Sint-Niklase sp.a-afdeling (opnieuw) een tienpuntenplan voor om de lokale strijd tegen armoede te versterken.

“We bevinden ons in één van de grootste crisissen sinds de Tweede Wereldoorlog. Het virus heeft lelijk huisgehouden. Sociaal-economisch heeft ook onze stad rake klappen gekregen. Wie al arm was, werd armer. En wie het voordien nog net redde, dreigt nu in de problemen te komen”, klinkt het bij Willem De Klerck (sp.a).

Genoeg redenen voor sp.a om nogmaals de focus te leggen op tien actieplannen die de voorbije maanden al passeerden op de gemeenteraad. “Telkens werden onze voorstellen koudweg weggestemd door de groen-rechtse meerderheid die de stad bestuurt, zonder veel argumentatie. We hopen dat de gevolgen van de crisis nu een kentering kunnen teweegbrengen in het politieke debat en dat de tegenstelling tussen meerderheid en oppositie wegvalt.”

In afwachting van een stedelijk armoedeplan en in de aanloop naar de werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting in oktober legt sp.a haar eigen actieplan tegen de armoede nu nogmaals ter stemming voor op de gemeenteraad. “Het is ons vaccin tegen de armoede, met tien bestanddelen waarmee we het virus van de armoede te lijf kunnen gaan.”

Zo pleit sp.a voor minstens 1.500 bijkomende sociale woningen tegen 2035, waarvan er 500 moeten gebouwd worden tijdens deze bestuursperiode. Het vraagt een brede bekendmaking van het aanvullende steunsysteem en de opening van een coronaloket voor flexwerkers en kleine zelfstandigen in de zwaar getroffen sectoren. Sp.a dringt er bij de stad verder op aan om maatschappelijk assistenten in de plaats van deurwaarders in te zetten om schulden te innen, om de gokindustrie in de stad aan banden te leggen via een lokale gokstop en om een maximumfactuur in het secundair onderwijs te organiseren. Ook gratis of low budget-maaltijden voor alle kleuters en lagere schoolkinderen staat op de agenda, net als een laptop en toegang tot internet voor elk kind.