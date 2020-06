“Oh-punten zijn geld waard”: 100 punten voortaan in te ruilen voor kad-Oh-bon van 10 euro Joris Vergauwen

18 juni 2020

15u02 0 Sint-Niklaas Vanaf volgende week kunnen de meer dan 35.000 gebruikers van de Oh-kaart hun Oh-punten inruilen voor een kad-Oh-bon van 10 euro. Daarmee kunnen ze terecht bij lokale handelszaken, die tot eind 2020 de kad-Oh-bonnen kosteloos kunnen ontvangen. Hiervoor trekt de stad 25.000 euro uit.

Het systeem van de Oh-punten is intussen vertrouwd in Sint-Niklaas. Vandaag zijn er al meer dan 35.000 gebruikers, die bij een honderdtal handels- en horecazaken Oh-punten krijgen bij een aankoop. Die gespaarde Oh-punten kunnen worden ingeruild voor onder meer parkeertickets, cinematickets, zwembadbeurten of theaterbons. Om de lokale middenstand te steunen, biedt de stad nu de mogelijkheid aan om 100 Oh-punten in te ruilen voor een kad-Oh-bon van 10 euro. Die bon kan dan worden besteed bij de Sint-Niklase handelaars of horeca. “Oh-punten zijn voortaan dus écht geld waard”, aldus schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld) en centrummanager Nele De Klerck.

De stad komt handelaars tegemoet die het kad-Oh-bonsysteem nog niet gebruiken. Normaal gezien betaalt een handelaar 15 euro per maand om in tekenen op dat systeem. “Tot eind 2020 kunnen Sint-Niklase handelaars echter kosteloos een tijdelijke login krijgen voor de kad-Oh-bon-applicatie. Het geld van de kad-Oh-bons wordt dan binnen de twee weken op de rekening van de handelaar overgeschreven.”

De stad trekt voor dit relance-initiatief in totaal 25.000 euro uit. Het aantal kad-Oh-bonnen is daarmee wel gelimiteerd. De actie loopt zolang de voorraad strekt, dus tot de 25.000 euro bereikt is. De Oh-punten inruilen, kan vanaf woensdag 24 juni in het faciliteitenpand in de Stationsstraat 11, dat open is van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Deze speciale ‘corona kad-Oh-bonnen’ zijn geldig tot eind 2020.

Info: www.ontdeksintniklaas.be/winkelen