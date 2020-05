“Nu dubbel zo groot”: recyclagepark Vlyminckshoek gaat dinsdag weer open Joris Vergauwen

31 mei 2020

13u17 0 Sint-Niklaas Op dinsdag 2 juni gaat het vernieuwde recyclagepark aan Vlyminckshoek opnieuw open.

Een aannemer startte begin 2019 met de grootschalige uitbreiding en renovatie van het MIWA-recyclagepark aan Vlyminckshoek. Een langverwachte ingreep, want dat recyclagepark was veel te klein geworden.

Het recyclagepark aan Vlyminckshoek is al sinds 1998 in gebruik. Het kon de laatste jaren de grote toestroom van bezoekers niet meer aan. Er stonden vaak lange wachtrijen. Sinds 2017 is er in Nieuwkerken wel een tweede containerpark, maar met zijn bijna 80.000 inwoners heeft Sint-Niklaas nood aan twee grote parken.

Het vernieuwde recyclagepark aan Vlyminckshoek is nu bijna dubbel zo groot. “Er is ook veel aandacht besteed aan de mobiliteit op en rondom het recyclagepark. Zo zorgen de parkeerstroken voor een vlotte circulatie en meer gebruikscomfort. Net als op de vijf andere recyclageparken van MIWA (in Nieuwkerken, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster) is ook dit park uitgerust met een aparte zone met weegbrug voor de betalende afvalfracties. Wie tuinafval, hout, steenpuin, bouw- en sloopafval en grofvuil aanbiedt, betaalt op basis van het afgeleverde gewicht”, klinkt het bij afvalintercommunale MIWA.

De komende weken wordt de toegang tot het park nog elektronisch geregeld, omdat er slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd wordt toegelaten.