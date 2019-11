“Nu alleen nog wachten op Sinterklaas!”: Huis van de Sint opent de deuren en is klaar voor meer dan 35.000 bezoekers Joris Vergauwen

13 november 2019

18u27 0 Sint-Niklaas Sinterklaas komt pas volgende zondag toe in zijn thuisstad Sint-Niklaas, maar de deuren van het Huis van de Sint zijn al geopend. Nog tot en met 6 december worden daar tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers verwacht uit het hele land.

Sinds dinsdag is het Huis van de Sint in de Salons in de Stationsstraat weer open. Zo’n honderd vrijwilligers zetten er de komende weken, tot en met 6 december, elke dag hun schouders onder hét kinderfeest van het jaar. Bij die honderd vrijwilligers zijn een vijftigtal Zwarte Pieten. Sinterklaas zelf komt vanaf zondag naar zijn Huis, nadat hij eerst zaterdag in Antwerpen en zondag in Sint-Niklaas zijn intrede doet.

Hoewel het dus nog even wachten is op de grote kindervriend zijn de eerste bezoekers deze week al op de afspraak in het Huis van de Sint. Tijdens de schooluren komen schoolklassen uit heel Vlaanderen naar Sint-Niklaas afgezakt, na de schooluren en tijdens het weekend zijn de deuren open voor het grote publiek. Alles samen worden er de komende weken tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers verwacht.

“Zelfs het toilet van de Sint!”

Iedereen krijgt er een antwoord op alle vragen over Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. “En voor onze kinderen is het een prachtige ervaring. We ontdekken hier de slaapkamer van de Sint, de badkamer, de grote speelgoedtrap, de werkkamer, zelfs het toilet van de Sint!”, klonk het enthousiast woensdagmiddag.

Heel wat ouders zakten al af naar het Huis. “Het is nog vroeg, want de Sint zelf is er nog niet. Maar we wandelden hier voorbij met onze kinderen en ze wilden absoluut al eens een kijkje komen nemen. Geen enkel probleem, dan komen we één van de volgende weken gewoon eens terug. Dan kunnen ze ook de Sint nog een handje geven!”

Niet iedereen kan makkelijk nog eens terugkomen. Een moeder kwam woensdagmiddag met haar dochtertjes uit Wetteren naar het Huis van de Sint. “Elk jaar komen we eens naar Sint-Niklaas voor Sinterklaas. We hadden nog een weekje moeten wachten, maar de tijd ontbreekt de komende weken. Daarom komen we nu al onze tekeningen voor Sinterklaas afgeven. We zullen volgend jaar terugkomen als de Sint er al is, maar nu rekenen we erop dat de Zwarte Pieten de tekeningen zullen afgeven!”

Het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, dat het Huis beheert, verwacht de grote drukte pas vanaf zondag. “Vanaf dat de Sint op televisie is geweest, begint in feite in heel Vlaanderen de Sinterklaasperiode. En dan komt de stroom bezoekers op gang, uit alle hoeken van het land, tot zelfs uit het buitenland. Dat wordt opnieuw heel druk, maar we zijn er klaar voor!”

Praktisch

Het Huis van de Sint is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 17.30 uur, op woensdag van 14 tot 17.30 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 17.30 uur.

Een bezoek aan het Huis van de Sint is gratis. Elke woensdag (vanaf 14 uur), zaterdag en zondag (vanaf 10 uur) is Sinterklaas ook zelf aanwezig.

Info: stadvandesint.be