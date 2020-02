“Nood aan dierenwinkel in stadscentrum”: Dierenleven opent in Reinaert Galerij JVS

14 februari 2020

16u28 0 Sint-Niklaas In de Reinaert Galerij is een nieuwe dierenwinkel geopend. Die heet Dierenleven en pakt uit met een heel assortiment van voeding en benodigdheden voor katten, honden, knaagdieren, vissen, reptielen en kippen. De uitbaters leveren zelfs aan huis. Zaterdag is er een feestelijke openingsreceptie.

Dierenleven is een nieuwe winkel in de Reinaert Galerij, aan de kant van de Stationsstraat, maar het is ook een webshop en de winkeluitbaters leveren zelfs aan huis. “We spelen in op de verwachtingen van klanten vandaag. Alleen een fysieke winkel is niet meer voldoende. We leveren bij een aankoop vanaf 30 euro gratis aan huis in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Waasmunster, Temse en Hamme. Op onze website bieden we alle producten aan die in de winkel staan, en nog veel meer. En als klanten een product zoeken dat we niet meteen in huis hebben, dan bestellen we dat voor hen”, legt zaakvoerder Mathias Bollaert (29) uit.

Levend voer

Dierenleven pakt uit met voeding en benodigdheden voor katten, honden, knaagdieren, vissen, reptielen en kippen. “We onderscheiden ons van de andere dierenwinkels in Sint-Niklaas door levend voer voor vissen, reptielen en amfibieën te verkopen, zoals sprinkhanen, krekels, wormen, voedermuizen en ratten. Binnenkort komt daar ook diepvriesvoer bij. Wat er nog zit aan te komen, zijn kleine knaagdieren en vogels. De kooien staan klaar. Het is nog even wachten op de vergunning. Aquariumvissen en planten verkopen we al.”

De locatie is enigszins verrassend voor een dierenwinkel. “Maar toch is dat niet toevallig. We hebben de eerste weken achter de rug en we kunnen alleen maar heel positief zijn. Er is duidelijk nood aan een dierenwinkel in het stadscentrum. En in dit deel van de Reinaert Galerij, tussen de Stationsstraat en de Collegestraat, zijn er altijd veel passanten.”

Zaterdag 15 februari is er een feestelijke openingsreceptie bij Dierenleven in de Reinaert Galerij, van 14.30 tot 17.30 uur.

Info: www.dierenleven.be