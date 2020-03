“Nog honderden oudere landgenoten vast in Benidorm. We vragen dringend repatriëring”: noodkreet van 64-jarige Belg vanuit Spanje Joris Vergauwen

23 maart 2020

17u22 8 Sint-Niklaas Nog heel wat oudere landgenoten zitten momenteel vast in Benidorm in Spanje. Wellicht gaat het om honderden Vlamingen, waaronder ook heel wat zeventigers en zelfs tachtigers. Zij vragen om dringend te worden gerepatrieerd. “Iedereen wil weg, maar we geraken niet meer weg”, getuigt Rudy Poppe (64) uit Sint-Niklaas.

De situatie in Spanje is momenteel bijzonder ernstig. Niet alleen in de hoofdstad Madrid, maar ook aan de kust slaat de schrik toe. En daar zitten nog vele honderden landgenoten vast, zo vertelt Rudy Poppe uit Sint-Niklaas, die sinds januari met zijn vrouw Viviane Hemelaer (62) in Benidorm verblijft. “De situatie is hier voor veel landgenoten echt héél zorgwekkend. Hier zitten zeker nog honderden landgenoten vast, misschien wel duizend. Alleen al uit het Waasland ken ik er een tiental. En het gaat om gepensioneerden. De impact is heel groot. De hele dag moeten we in ons appartement blijven. Er zijn mensen bij van boven de tachtig, die hier geen enkele hulp krijgen. In het appartementsgebouw hiernaast zit een koppel uit Antwerpen van 82 en 83 jaar. Die vrouw zit in een rolstoel en heeft twee jaar geleden een hartaanval gehad. De situatie is hier echt schrijnend. Iedereen wil hier weg, maar niemand geraakt nog weg."

Geen vluchten meer

Heel wat Vlamingen trekken in de wintermaanden naar Benidorm. “Wij doen dat al vijf jaar, telkens voor drie maanden”, aldus Rudy Poppe. “Normaal gezien zouden we volgende zondag 29 maart terugkeren naar België, met een vlucht van TUI. Tot een tiental dagen geleden was hier geen vuiltje aan de lucht. In Madrid was het ernstig. Maar dan is het ook plots hier snel gegaan. Heel veel Madrilenen zijn naar de kust gevlucht, naar hun buitenverblijven. En zij hebben het virus meegebracht. Intussen zijn ook de militairen in de stad aangekomen. Alle winkels, bars en restaurants zijn sinds vorige week dicht. Alleen voedingswinkels en apothekers blijven open. Begin vorige week zijn ze hier begonnen met de evacuatie van alle hotels. Toen is er bij ons een eerste alarmbel afgegaan. Ik heb meteen gebeld naar TUI met de vraag of we ons zorgen moesten maken en of we een vlucht vroeger moesten boeken. Dat was allemaal niet nodig, zeiden ze, we konden blijven tot 29 maart. Ze zijn verplicht om de pakketreizen te repatriëren, maar wie alleen een vliegticket heeft gekocht niet. We hebben nog meerdere keren geïnformeerd. Op het nieuws stelde TUI dat het alle vluchten zal stoppen, maar dat het deze week wel nog zal repatriëren. En nu horen we van Buitenlandse Zaken dat er geen vluchten meer zijn en dat we nog minstens een maand hier moeten blijven.”

“Vragen dringend hulp”

“We zitten in totale onwetendheid. TUI wist perfect hoeveel Belgen nog een ticket hadden om terug te vliegen. Het enige dat ze hadden moeten doen, was ons correct informeren. We geraken nu zelfs niet meer binnen bij TUI voor informatie. Er is vorige week veel aandacht gegaan naar de repatriëring van landgenoten op Tenerife, maar over onze situatie in Benidorm is het doodstil. We worden aan ons lot overgelaten. Het enige dat we kunnen vragen, is dat er toch nog repatriëringsvluchten kunnen worden georganiseerd om ons terug te brengen. We hopen hier allemaal dat er snel duidelijkheid komt.”