“Nieuwe fietsinfrastructuur voor hele zuidelijke stadsrand”: acht grote werven op komst Joris Vergauwen

10 december 2019

19u44 0 Sint-Niklaas De komende jaren investeert de stad fors in nieuwe fietsinfrastructuur in de zuidelijke stadsrand van Sint-Niklaas. In liefst acht zones komen er nieuwe fietspaden. Eerst komt de Puitvoetstraat aan bod, daarna volgen onder meer Hoogkamerstraat, Industriepark-West, Industriepark-Noord, Eigenlo en Houten Schoen, Dendermondse Steenweg en Tereken en de Brandstraat. “Een héél belangrijke ingreep om het woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer met de fiets verder te stimuleren.”

Het budget voor nieuwe fietsinfrastructuur in Sint-Niklaas is deze bestuursperiode fors gestegen. Al zeker in het zuiden van Sint-Niklaas zal dat de komende jaren merkbaar zijn. “Een combinatie van rioleringswerken en fietsdossiers zal ervoor zorgen dat het hele zuiden van de stad nieuwe fietsinfrastructuur krijgt. In het hele zuidelijke stadsdeel, van de Dendermondse Steenweg tot de gemeentegrens met Temse, komen er nieuwe fietspaden”, stelt schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Overzicht

In het voorjaar van 2020 start al de vernieuwing van de Puitvoetstraat, vanaf Euroshop tot aan het begin van het Industriepark-West. Het fietspad in rode beton, dat nu iets voorbij Euroshop en Albert Heijn eindigt, wordt helemaal doorgetrokken tot aan het industriepark. Aansluitend wordt in het Industriepark-West een nieuwe riolering gelegd, met nadien nieuwe fietspaden. Die werken starten in het voorjaar van 2021. Aan die kant van de stad zijn in 2023 de Dendermondse Steenweg en Tereken aan de beurt voor nieuwe fietspaden.

Intussen zal er in de Hoogkamerstraat, met de brug over de E17 naar Temse, al een nieuw fietspad liggen. Die werken starten in de zomer van 2020 en worden een jaar later, in 2021, verdergezet in de Houten Schoen, de Hoge Heerweg, Eigenlostraat en Galgstraat. In 2023 volgen dan Eigenlo en de Brandstraat. Ook daar komen nieuwe rioleringen én nieuwe fietspaden.

In het Industriepark-Noord wordt er gewerkt aan nieuwe fietspaden in 2022. En tot slot is er nog één grote bijkomende fietsverbinding in het zuidelijk stadsdeel op komst, naast de oostelijke tangent. Daarvan is de start van de werken nog onduidelijk.

Fietsbrug

“Al die projecten samen zullen voor een forse verbetering van de fietsinfrastructuur in het zuidelijk stadsdeel zorgen. Dat zal ook een heel belangrijke stimulans zijn voor het woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer met de fiets. We zetten de komende jaren zwaar in op de verbetering van de fietsinfrastructuur, en niet alleen gekoppeld aan rioleringsprojecten. Er is ook jaarlijks een budget van 1 miljoen euro om fiets- en voetpaden aan te pakken, naast de rioprojecten. Dat is een verdubbeling van het budget tegenover de vorige bestuursperiode”, aldus schepen Hanssens.

De meest opvallende fietsingreep van de komende jaren komt niet in de zuidelijke stadsrand, maar wel aan het station, met de fietsbrug over Vijfstraten en de aansluiting van de fietssnelweg F4 op het kruispunt Driekoningen. Die ingrepen zijn ook gepland de komende jaren, samen met een verbreding van het fietspad F411 Sint-Niklaas-Hulst.