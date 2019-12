“Nieuw zwembad moet binnen straal van 2,5 kilometer van centrum liggen”: meerderheid licht keuze voor Puyenbeke toe in extra gemeenteraad Joris Vergauwen

03 december 2019

16u30 0 Sint-Niklaas In een extra gemeenteraad heeft de meerderheid van N-VA, Groen en Open Vld de beslissing toegelicht om een nieuw zwembad te bouwen op de sportsite Puyenbeke en om het Sinbad aan de Parklaan te sluiten.

Op initiatief van oppositiepartijen Vlaams Belang, sp.a, CD&V en PVDA kwam er maandag een extra gemeenteraad over het zwembad. Daarin gaf schepen voor Sport en Financiën Peter Buysrogge (N-VA) uitleg over de keuze om met een private partner een zwembad te bouwen op de sportsite Puyenbeke. “De stadsplanoloog heeft in volle onafhankelijkheid tien mogelijke locaties geselecteerd. Die zijn vervolgens afgetoetst op een aantal criteria. We willen onder meer dat het nieuwe zwembad een plaats krijgt binnen een straal van 2,5 kilometer van het centrum. Daarom werd De Ster als mogelijke locatie geschrapt. De nodige ruimte moet er ook zijn, wat onder meer op het VP-plein en aan de Beneluxstraat niet het geval is. Uiteindelijk bleven de Stationsomgeving-Noord en Puyenbeke over. Het is dan Puyenbeke geworden, omdat we er de kans krijgen een grote sport- en recreatiesite uit te bouwen, op een centrale plek in de stad.”

Sinbad

“De keuze om Sinbad te sluiten, komt er na een grondige analyse”, aldus schepen Buysrogge. “Het Sinbad dateert uit de jaren 1950 en blijft ook na de renovatie een verouderde omgeving om in te werken. Het kost veel om het operationeel te houden. Jaarlijks gaat er 1,294 miljoen euro aan exploitatie-uitgaven naar het Sinbad. De opbrengsten bedragen 328.000 euro, dus in totaal gaat het om 966.000 euro kosten. En dan hebben we het nog niet over de nodige investeringen die er in de toekomst moeten gebeuren. Het Sinbad is ook het meest energieverslindende gebouw van de stad.”

Private partner

“De keuze om met een DBFMO-formule te werken, heeft veel voordelen. Je gaat in zee met een private partner die alle expertise in huis heeft om te bouwen en te exploiteren. Op die manier kan het ook snel gaan, van het ontwerp tot de bouw. Er is financiële zekerheid: als stad betaal je een vast bedrag gedurende 30 jaar en er zijn garanties dat het gebouw degelijk en duurzaam is. Als de energiekosten laag zijn, is dat immers in het voordeel van de private partner.”

Vorm

“Hoe het nieuwe zwembad er zal uitzien, is nog veel te vroeg. Wat we wél zeker willen, is een 50 meterbad dat multifunctioneel is én een recreatiegedeelte. De rest moet allemaal nog verder verfijnd en bepaald worden, in overleg met gebruikers en via een participatietraject, ook voor de invulling van het openbaar domein op en rond Puyenbeke. We hebben dus nu al een aantal principiële keuzes gemaakt, maar er ligt nog veel werk op de plank.”

Vlaams Belang: “Lachwekkend”

“Het is lachwekkend. Alles is al beslist: wat er zal komen, waar het moet komen.. En daarna start deze meerderheid met de participatie”, aldus Frans Wymeersch. “De Ster was voor zeker vier partijen in de aanloop naar de verkiezingen de voorkeurslocatie voor een nieuw zwembad. Dat De Ster alleen omwille van het afstandscriterium afvalt, is te weinig. Daar is immers genoeg plaats. Rond Puyenbeke wordt het verkeer een heel moeilijke knoop. En de keuze om het Sinbad te sluiten, twaalf jaar na de grondige renovatie, is heel merkwaardig. Vraag maar eens aan de aannemers die de renovatie hebben uitgevoerd wat zij daarvan vinden.”

CD&V: “Voldongen feiten”

“Wij vinden dat er eerst een participatietraject had moeten zijn, voor de principiële beslissingen werden genomen. Dit is de omgekeerde wereld. Uiteraard zijn we voor meer zwemwater, maar we zijn tegen de politiek van de voldongen feiten”, stelde Jos De Meyer. “We zijn niet tégen vormen van publiek-private samenwerking, maar we vrezen wel dat de DBFMO-formule de duurste is. En is er wel gesproken met de provincie of met andere Wase gemeenten die niet over een zwembad beschikken om tot een mogelijke samenwerking te komen?”

Sp.a: “Veel schrik in de buurt”

“We vinden het onbegrijpelijk dat het Sinbad dicht moet. In Kortrijk en Mechelen zijn er ook meerdere zwembaden. We hebben stellig de indruk dat de keuzes al gestuurd worden door een private partner”, aldus Kris Van der Coelden. “In de buurt rond Puyenbeke is er ook veel schrik voor het verkeer. Het zal gaan om minstens 30 à 40 bussen voor schoolkinderen per dag, en 1.000 à 1.500 auto’s op een rustige dag. Er zijn bovendien nu al heel wat keuzes gemaakt. Dan mag je de bevolking ook niet meer wijsmaken dat er nog participatie volgt. Zeg dan eerlijk dat je de mensen alleen nog wil betrekken en overtuigen.”

PVDA: “Sinbad moet open blijven”

“Niemand begrijpt dat het Sinbad de deuren moet sluiten. Liefst 7 scholen bevinden zich op minder dan 1,5 km van het Sinbad. Zij kunnen te voet naar het zwembad. Wij zijn ook tégen een publiek-private samenwerking. Als de private partner problemen ondervindt, zal de stad moeten bijspringen. Zo gaat het: de winsten zijn voor de private partner, de verliezen voor de stad. En een publiek zwembad bouwen, is wél mogelijk en volgens ons ook goedkoper. Dat hebben steden als Hasselt, Ronse en Mortsel onlangs nog bewezen. Een keuze om een publiek zwembad te bouwen met de provincie of samen met andere Wase gemeenten is niet eens onderzocht”, aldus Jef Maes.

De oppositiepartijen stelden de meerderheid nog voor om het huiswerk helemaal opnieuw te maken, maar daar gingen N-VA, Groen en Open Vld niet op in.