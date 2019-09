“Nieuw tijdperk voor Sint-Niklase vechtsporten”: nieuwe dojo De Witte Molen is klaar JVS

18 september 2019

22u17 0 Sint-Niklaas Aan sporthal De Witte Molen is de nieuwe vechtsportzaal geopend. “Dit is een nieuw tijdperk voor de Sint-Niklase vechtsporten”, klonk het woensdagavond bij de opening.

In Sint-Niklaas zijn een twintigtal vechtsportclubs actief, van judo, jiujitsu en karate, maar ook taekwondo, tai-boks, aikido, kungfu en nog een hele reeks andere Oosterse krijgskunsten. In totaal tellen de clubs uit Sint-Niklaas een duizendtal leden, waaronder bijna 600 jongeren. “Sporthal De Witte Molen is het drukst bezet. Wekelijks zijn hier meer dan de helft van de vechtsporters actief. Deze nieuwe accommodatie is dus zeer welkom”, aldus sportschepen Peter Buysrogge (N-VA).

Onder meer de Sint-Niklase judoclub, de oudste van de clubs uit de krijgskunsten in Sint-Niklaas, was al een aantal jaar vragende partij voor een nieuwe dojo. “We zijn dus héél blij dat we vandaag deze nieuwe zaal mogen openen. Dit is echt een nieuw tijdperk voor de Sint-Niklase vechtsporten”, aldus Marc Verhulst van de Sint-Niklase judoclub.

Het is de tweede investering van de stad in vijf jaar ten voordele van de vechtsporten, na de aanbouw van de dojo aan sporthal Ter Beke in Sinaai in 2014. De stad investeerde 1,1 miljoen euro in deze nieuwe sportaccommodatie, maar kon wel rekenen op 160.123 euro Vlaamse subsidies. Aan De Witte Molen staat nog de heraanleg van de parking, in 2020, en de plaatsing van zonnepanelen in 2021 op het programma.

Over de nieuwe dojo De Witte Molen nog: die is 22 bij 12 meter groot, beschikt over een dubbele mattenvloer of tatami en kan worden opgesplitst in twee delen. Toeschouwers kunnen vanuit de naastgelegen gang alles volgen. De nieuwe dojo zal de clubs ook in staat stellen om trainingen te organiseren voor grotere groepen.