“Niet meer kamperen voor kampcamion”: stad werkt nieuwe regeling uit voor kampvervoer jeugdverenigingen Joris Vergauwen

20 februari 2020

09u15 0 Sint-Niklaas De jeugdverenigingen in Sint-Niklaas hebben afscheid genomen van de kampcamion. Die vrachtwagen van de stad zorgde bijna twintig jaar voor het vervoer van het kampmateriaal tijdens de zomermaanden. Omdat de kampcamion overbevraagd was, heeft het stadsbestuur nu een andere oplossing uitgewerkt. Jeugdverenigingen krijgen voortaan een extra subsidie om dat kampvervoer zelf te verzorgen.

De kampcamion in Sint-Niklaas heeft vorige zomer zijn laatste rit gereden. Het materiaalvervoer voor jeugdverenigingen door de stadsvrachtwagen wordt stopgezet. Bijna twintig jaar was het een dienstverlening van de stad, tegen een aanvaardbare kostprijs, om jeugdverenigingen te helpen met het vervoeren van al hun materiaal naar de zomerkampen in ons land. “Alle erkende jeugdverenigingen konden gebruikmaken van de stadsvrachtwagen met chauffeur om de logistiek voor hun zomerkampen te bolwerken. Daar komt nu een einde aan. Maar we hebben wel een alternatief uitgewerkt”, klinkt het bij jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen) en schepen voor Logistiek Ine Somers (Open Vld).

Kamperen

Eén van de voornaamste redenen voor de stopzetting is dat de kampcamion overbevraagd was. Jongeren kampeerden zelfs om als eerste hun aanvraag te kunnen indienen. “Het aantal aanvragen steeg doorheen de jaren, maar het maximaal aantal ritten dat de vrachtwagen kon uitvoeren, bleef gelijk. Hierdoor gingen jeugdgroepen kamperen om hun aanvraag als eerste in te dienen, maar zelfs na urenlang kamperen was er nog geen garantie op bevestiging. Hierdoor moesten groepen vaak zeer laattijdig op zoek naar een alternatief”, schetst Toon De Beleyr van Jos vzw.

“De meeste jeugdverenigingen gaan eind juli op kamp. We zitten in Sint-Niklaas echter met liefst 27 jeugdverenigingen. Hierdoor konden we niet iedereen bedienen of moesten jeugdgroepen hun materiaal enkele dagen vroeger of later transporteren. De vrachtwagen kon ook niet uitrijden tijdens weekends en op feestdagen en er was maximaal één heen- en terugrit per dag mogelijk. En tot slot was de stadsvrachtwagen niet voor alle groepen ideaal: voor de ene te groot, voor de andere te klein. Om al die redenen hebben we besloten om het anders aan te pakken.”

Subsidie

De jeugdverenigingen krijgen als alternatief nu een extra subsidie van de stad voor dat kampvervoer. Dat wordt een vergoeding per kilometer. De stad gaat ook bekijken of ze een regeling kan treffen met een private verhuurder van voertuigen om een gunstige huurprijs te bekomen voor meerdere jeugdverenigingen. “Dit is een veel efficiëntere oplossing voor jeugdverenigingen. Het kampvervoer zal niet duurder worden, wel integendeel. Bovendien krijgen jeugdgroepen hiermee wél de garantie dat het kampvervoer voor de heen- én terugrit kan worden georganiseerd”, aldus jeugdschepen Bart De Bruyne.