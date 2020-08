“Niet meer dan 3.000 bezoekers op domein”: De Ster beperkt capaciteit vanaf vrijdag Joris Vergauwen

06 augustus 2020

15u02 0 Sint-Niklaas Vanaf vrijdag wordt het aantal bezoekers op het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas beperkt tot drieduizend. Als dat aantal in zicht komt, worden de parkings van het domein aan de Lange Rekstraat en Vossekotstraat afgesloten. Er zal ook een mondmaskerplicht gelden, behalve bij wateractiviteiten. De voorbije dagen was het vaak al zo druk op De Ster dat de coronamaatregelen nog amper konden worden nageleefd.

Donderdagmorgen was er overleg tussen de provincie en de veiligheidscel van de stad Sint-Niklaas over recreatiedomein De Ster. De voorbije dagen bleek al dat de naleving van de coronamaatregelen op het domein heel moeilijk was door de grote toeloop. Een aantal bezoekers signaleerde dat ook. “Grote groepen mensen van meer dan 10, van bubbels niks te bespeuren, geen mondmaskers, extreem veel volk bij de speeltuinen, lange wachtrijen en geen afstand aan de kassa: gewoon hallucinant. Op die manier ziet het er naar uit dat Sint-Niklaas een grote besmettingshaard zal worden”, klonk het gisteren bij verontwaardigde bezoekers van De Ster.

“Capaciteit beperken”

Met de hittegolf de komende dagen zou het nog drukker kunnen worden op De Ster, maar de provincie grijpt nu in. Vanaf vrijdag wordt de capaciteit van het domein beperkt tot drieduizend bezoekers. “Er zijn recreatiedomeinen die met een registratiesysteem werken, maar op De Ster hebben we dat niet. Om het domein te behoeden voor een overrompeling de komende dagen wordt de bezoekerscapaciteit beperkt tot drieduizend”, aldus gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Annemie Charlier (N-VA).

Als de capaciteit van drieduizend bezoekers in zicht komt, wordt het domein afgesloten langs de parkings aan de Lange Rekstraat en Vossekotstraat. Daarvoor worden extra parkeerwachters en securitymensen ingezet. De bezoekers die zich op dat moment nog op de parking bevinden en aan de kassa staan aan te schuiven, worden nog toegelaten. Ook abonnementhouders en clubs die gereserveerd hebben voor d’Aquarena worden nog toegelaten. De abonnementsverkoop wordt voorlopig stopgezet.

Aan De Lijn wordt gevraagd om geen bussen meer te laten rijden naar het domein van zodra de capaciteit bereikt is. De lokale politie zal regelmatig controleren aan de kassa’s en aan de bushalte.

Mondmaskerplicht

In de hele strandzone geldt ook mondmaskerplicht, behalve bij het zwemmen en wateractiviteiten. “Voortaan is het dus ook verplicht om een mondmasker te dragen, niet alleen in de wachtrijen, maar ook op en naast de wandelzone, in de speeltuin, de horeca en op de ligweiden.”

Op de Facebookpagina van De Ster wordt aangekondigd of de maximumcapaciteit al is bereikt. Ook het afsluiten van de parkings zal daar worden aangekondigd.