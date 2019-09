“Nergens zo goed georganiseerd en zoveel nieuwe ballons en piloten”: ballonvaart is springlevend in het Waasland Joris Vergauwen

04 september 2019

20u32 0 Sint-Niklaas De ballonvaart doet het uitstekend in het Waasland. Het voorbije jaar zijn er liefst 9 nieuwe ballons bijgekomen en 8 nieuwe ballonvaarders gestart. Dit weekend maakt de allereerste Sint-Niklase specialevormballon zijn opwachting, bij goed weer. En ook het aantal ballonvluchten in het Waasland zit verder in de lift. Eén van de redenen voor dat succesverhaal is de vzw Waasballon, waar intussen al 88 ballonpiloten uit de regio bij zijn aangesloten. “Zonder deze ballonvereniging zou de ballonvaart in het Waasland niet zo springlevend zijn.”

De vzw Waasballon verenigt niet alleen de Wase ballonvaarders, maar beheert ook een eigen propaangasvulstation - uniek in ons land - en vier permanente opstijgterreinen. Bovendien organiseert en betaalt de vereniging ook opleidingen en cursussen voor ballonvaarders. Terwijl ballonpiloten in andere regio’s zich zorgen maken over de toenemende kosten en de strengere regelgeving leeft de ballonvaartsport in het Waasland als nooit tevoren. “Nergens in ons land is er zo’n degelijke structuur gegroeid voor de ballonvaart. Daar zijn we heel trots op. Als de vzw Waasballon er níet was, zou het vandaag een pak moeilijker zijn”, klinkt het bij de ballonvaarders.

Tanken

Het verhaal van de vzw Waasballon is tien jaar geleden begonnen. “Ballonpiloten in Sint-Niklaas hadden toen hun eigen tankinstallaties in hun tuin staan. Dat kon niet blijven duren. Daarom zijn we naar de stad gestapt met de vraag om een terrein te mogen gebruiken waar we een propaangasinstallatie konden plaatsen, zodat ballonvaarders daar hun gasflessen zouden kunnen vullen. Een tankstation voor ballonvaarders, kortom”, vertellen voorzitter Reginald Geerinck en adviseur Filip Brocken van de vzw Waasballon. “In 2010 is de vzw Waasballon officieel opgericht, met 34 piloten en de stad. In 2012 was het propaangasvulstation klaar in het Europark-Zuid. Het doel was om elk jaar 100.000 liter af te nemen om het rendabel te houden. Daar zaten we dat eerste jaar al aan. Daarmee kunnen we onze leden ook een mooie korting op de gasfactuur bezorgen. En zo is dat geleidelijk aan elk jaar gestegen. In 2018 is er in totaal voor 204.000 liter getankt. Nu zijn we midden 2019 en staat de teller al op 180.000 liter. Sinds het begin in 2012 is er al voor 1,2 miljoen liter getankt. Als je rekent dat je voor een vlucht 100 liter nodig hebt, zitten we dus al aan 12.000 vluchten.”

De vzw Waasballon heeft ook vier permanente opstijgterreinen in beheer: de Grote Markt in Sint-Niklaas, provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke, het voetbalterrein aan de E34 in Stekene en het grasveld aan de E17 in Waasmunster. Daar kunnen ballonvaarders het hele jaar door opstijgen. Tot nu toe zijn er al bijna 600 opstijgingen genoteerd dit jaar. “We hebben terreinen in alle windrichtingen, wat ideaal is. Het is mogelijk dat er in de toekomst nog meer terreinen bijkomen.”

Ook het beheer van de Sint-Niklase stadsballon is in handen van de vzw Waasballon. Komend weekend bij de Vredefeesten is de jonge ballonvaarder Tom Van der Vekens aangeduid als ‘stadspiloot’. Waasballon zorgt bovendien voor bijscholingen, zoals de verplichte EHBO- en brandcursus om de drie jaar, maar ook voor de opleiding van nieuwe ballonvaarders. Het voorbije jaar zijn er op die manier 8 nieuwe piloten begonnen.

Special shape

En natuurlijk moeten er ook sponsors zijn, die willen investeren in een nieuwe ballon. Ook dat blijkt in deze regio geen probleem. Het voorbije jaar zijn er liefst 9 nieuwe ballons bijgekomen. De laatste nieuwe is van Confiserie Thijs uit Sint-Niklaas, die een heuse specialevormballon liet maken, in de vorm van het blikken doosje van Wycam’s. Die ballon zou normaal gezien donderdagavond worden gedoopt op de Grote Markt, maar wegens de verwachte weersomstandigheden is dat uitgesteld.

Kortom, er zit muziek in de Wase ballonvaart. “We beleven toch wel een heel mooi succesverhaal. Er komen jonge ballonvaarders bij, sponsors zorgen voor nieuwe ballons en er wordt ook veel gevlogen. Iedereen ziet dat er op mooie zomeravonden telkens heel wat ballons in de lucht hangen. Met de vzw Waasballon zorgen we voor een volledige en terechte profilering van het Waasland als ballonregio en Sint-Niklaas als ballonstad.”