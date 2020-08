“Neem voorbeeld aan Kortrijk en Leuven”: sp.a roept stad op om meer te doen voor evenementensector JVS

30 augustus 2020

18u10 0 Sint-Niklaas “Het grootste evenementenplein van het land ligt in Sint-Niklaas en er gebeurt nauwelijks iets van betekenis op dit moment.” Sp.a vindt dat het stadsbestuur meer kan doen om de evenementensector te ondersteunen, zoals in Kortrijk en Leuven.

Met 1,3 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds verdubbelt de stad de werkingssubsidies van de erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen in Sint-Niklaas en worden nieuwe initiatieven en evenementen ondersteund. Voor oppositiepartij sp.a mag het echter verder gaan. “Het grootste evenementenplein van het land ligt in Sint-Niklaas en er gebeurt nauwelijks iets van betekenis op dit moment”, aldus Ilse Bats. “Kortrijk en Leuven lijken op dit moment met hun initiatieven en investeringen de grote voortrekkers in de strijd om in hun stad de cultuur- en evenementensector te redden. Hier in Sint-Niklaas gebeurt er zo goed als niets. De stad investeert niet in ondersteunend materiaal om evenementen mogelijk te maken, maar geeft enkel subsidie als een vereniging al het werk doet. Dat is nu toch flauw. Wij vinden dat het schepencollege zelf het voortouw moet nemen. Organiseer evenementen op ons plein, creëer coronaproof-alternatieven voor de Vredefeesten, de kermisweek, Villa Pace, de blijde intrede van Sinterklaas,... Organiseer anderhalvemetersessies zoals Leuven dat doet, maar doe iets. Investeer in een zeil dat een deel van de Grote Markt overdekt, investeer in boxen, zoals Kortrijk dat doet, om mensen in bubbels te laten genieten van openluchttheater of een concert. Organiseer zelf jeugdfeestjes zodat alles zeker volgens de regels verloopt, maar jongeren toch eens kunnen ‘feesten’. Iedereen heeft nood aan zuurstof.”

Sp.a stelt ook voor om de ‘coronasubsidie’ uit te breiden naar alle verenigingen die nu uit de boot vallen. “Bijvoorbeeld kermis- en carnavalsverenigingen: die verenigingen verdienen ook steun. Het is ook een idee om een ‘coronaloket’ te openen, waar de cultuursector en de vele kleine zelfstandigen en freelancers terecht kunnen.”