“Nederlands is moeilijk, maar op deze manier leren we meteen veel bij”: Leerpunt brengt realiteit dichtbij voor 300 anderstalige nieuwkomers Joris Vergauwen

07 februari 2020

17u14 0 Sint-Niklaas Om anderstalige nieuwkomers te helpen om praktijkgericht Nederlands te leren, bracht Leerpunt Waas en Dender in Sint-Niklaas vrijdag de dagelijkse realiteit even naar binnen. De leslokalen veranderden in een postkantoor, een VDAB-loket, het onthaal van het ziekenhuis, het stationsloket en een immokantoor. Bijna 300 anderstalige cursisten uit de hele regio deden hun uiterste best.

Het was al de derde editie van ‘Leereiland’ bij Leerpunt Waas en Dender in de Mercatorstraat. Daar kunnen anderstalige nieuwkomers terecht om het Nederlands onder de knie te krijgen, meestal in het kader van hun verplicht inburgeringstraject. Mensen uit alle hoeken van de wereld zetten er hun eerste Nederlandstalige stapjes. Maar voor hen blijft de stap naar de dagelijkse realiteit nog heel groot. Daarom bracht Leerpunt Waas en Dender de realiteit even naar binnen, waarbij de lokalen werden omgevormd in onder meer een postkantoor, de VDAB, het ziekenhuis, de stadsdiensten, het station en een immokantoor. “De cursisten kunnen in een realistische setting hun Nederlands oefenen. Bij elke dienst krijgen ze een opdracht: een treinticket kopen, een aangetekende brief versturen, een bankrekening openen,... de opdrachten zijn levensecht en aangepast aan hun niveau. Een unieke oefenkans is dit voor hen”, klonk het bij Leerpunt.

296 anderstalige cursisten schreven zich in voor ‘Leereiland’. Zij komen vooral uit Sint-Niklaas, Temse, Lokeren, Beveren en Dendermonde. In totaal 26 lesgevers en 8 vrijwilligers bemanden de ‘loketten’. En de anderstalige nieuwkomers waren enthousiast. “Nederlands leren, is niet makkelijk. Het is een moeilijke opdracht, maar we proberen het zo goed mogelijk te doen. En door het op deze manier te kunnen oefenen, leer je wel meteen veel bij”, klonk het.

Belangrijk voor zelfvertrouwen

Volgens de medewerkers van Leerpunt is het ook belangrijk voor hun zelfvertrouwen. “Het is niet evident voor hen om te oefenen in het echt, om zomaar ergens binnen te stappen en het Nederlands te proberen spreken. Hiermee vergroten ze hun zelfvertrouwen en durven ze het een volgende keer wél. En het is voor iedereen belangrijk. Migratie zorgt voor heel wat uitdagingen en heeft een invloed op de hele samenleving. Vlot en duidelijk met elkaar kunnen communiceren, is dé sleutel voor vreedzaam samenwerken en samenleven."