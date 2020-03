“Muziek is zoveel meer dan een concert”: nieuw cross-over festival Pppush-It rond muziekbeleving Joris Vergauwen

04 maart 2020

18u48 0 Sint-Niklaas Van 23 april tot 17 mei vindt ‘Pppush-It’ plaats, een nieuw cross-over festival in Sint-Niklaas, Lokeren en Stekene. Dat moet een totaalbeleving worden rond muziek, beeld en media, met expo’s van concertfotografen, workshops, wedstrijden en vooral veel rock ‘n roll. “Want muziek is zoveel meer dan een concert.”

Het begon met een idee voor een expo van concertfotografen Koen Keppens, Geert Van de Velde en Gie Knaeps, maar al gauw bleek er veel meer elektriciteit in de lucht te hangen. Zo ontstond ‘Pppush-It’, een festival dat muziek, fotografie, media, jongerencultuur en een onvoorwaardelijke rock ‘n roll-attitude verenigt.

Wat er in Sint-Niklaas, Lokeren en Stekene in april en mei te beleven is, valt dan ook niet onder één noemer te vatten. “Het is een all-in gebeuren”, vertelt coördinator Silke Van Cleuvenbergen. “Dit cross-over festival wil muzikanten, artiesten en hun publiek verbinden en verenigen. Iedereen kan deelnemen, via labo, concert, expo en contest, met als uiteindelijke doel ontmoetingen te creëren in de brede Wase muziekscene, met masters en newbies.”

Pushen

De song van het festival is niet toevallig ‘Push It’ van Salt-N-Pepa, een wereldwijde hit eind jaren tachtig. Daarover zeiden de dames van Salt-N-Pepa: “De woorden ‘Push It’ zijn inspirerend. Als het even tegenzit in het leven moet je ‘pushen’. Kortom: geef nooit op en ga door.” Dat is wat het gelijknamige Wase festival ook wil aangeven, maar dan muzikaal en artistiek. “Het gaat om anderen pushen en om gepusht te worden, om te inspireren en geïnspireerd te worden. In deze regio is er met de Lokerse Feesten, Crammerock en Villa Pace al heel wat muziekbeleving en inspiratie aanwezig, maar toch vragen jongeren extra podia om hun ding te kunnen doen. Dat is waar het verhaal van ‘Pppush-It’ begint. Het idee voor dit festival is dan wel stoemelings gegroeid, maar we gaan nu wel op een heel mooie manier mensen met een jonge geest samenbrengen en vooral laten deelnemen”, aldus Pieter Malengier van de Sint-Niklase bibliotheek.

Stationsstraat

Het epicentrum van Pppush-It bevindt zich in een leegstaand winkelpand in de Stationsstraat 43, van waaruit het festival uitdijt naar de rest van het Waasland. Daar gaan jongeren aan de slag met onder meer journalistiek, foto en video, zeefdruk en graphics. Op andere locaties stellen vier gerenommeerde concertfotografen hun werk voor: Koen Keppens en Olivier Donnet in de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas, Geert Van de Velde in CC Lokeren en Gie Knaeps in Sportstek Stekene. In jeugdcentrum Den Eglantier is er onder meer Eksperiment, een concertdag voor talent van Wase bodem, en gaan jongeren aan de slag met geluidskunst. Ook Warp neemt deel, net als De Casino, d’Academie en de jeugdhuizen en bibliotheken in Sint-Niklaas, Lokeren en Stekene.

Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekend gemaakt. Alle info: Pppush-It.be