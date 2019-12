“Muziek en schoonheid tegen asbestleed”: Stoff vzw geeft op artistieke manier stem aan asbestslachtoffers Joris Vergauwen

12 december 2019

10u04 0 Sint-Niklaas Komend weekend organiseert Stoff vzw een artistiek evenement in het Museumtheater in Sint-Niklaas, met Els Dottermans, Eurudike De Beul, Nadar Ensemble, Amparo Cortés en Maya Stoffijn. Daarmee wil het muziek en schoonheid brengen, als tegengewicht voor het nog veel te veel verzwegen asbestleed waar de Wase hoofdstad al decennialang onder gebukt gaat.

Stoff vzw is een initiatief van Johan De Vos, Hugo De Blende, Veerle Deloof en Eric Windey. Met hun culturele vereniging, die begin dit jaar werd opgericht, willen zij de stilte en het taboe rond asbestziekten en -slachtoffers doorbreken. Het is geen actiegroep, wel een cultureel en artistiek initiatief.

De laatste twee jaar is er heel veel in beweging gekomen in Sint-Niklaas, met onder meer de sluiting van de asbeststortplaats en veroordelingen van SVK voor een reeks inbreuken op de asbestwetgeving. Toch is er nood om de zwijgcultuur rond asbest te doorbreken, vindt Stoff vzw. “Voor asbestproblemen is er veel aandacht, maar over de asbestslachtoffers blijft het stil. Dat ervaren wij als ‘on-cultureel’, want we gebruiken het begrip ‘cultuur’ vooral in de betekenis van ‘hoe mensen met elkaar omgaan’. In het Land van Waas heerst echter een taboe rond asbestziektes. Er wordt veel over gezwegen, nog steeds. Veel slachtoffers willen of kunnen er niet over spreken. We begrijpen dat, maar we willen daar iets aan doen. We willen het taboe doorbreken, op een artistieke manier dan. Met schoonheid, kunst en muziek kunnen we een tegengewicht bieden en een manier ontwikkelen om de vele honderden slachtoffers toch een stem te geven.”

Stoff01 in Museumtheater

Stoff vzw wil dat doen met een tijdschrift, exposities en theater en hoopt ook een permanente plek te kunnen creëren waar asbestslachtoffers op een waardige manier geëerd worden.

Een eerste cultureel evenement vindt dit weekend plaats in het Museumtheater, onder de noemer ‘Stoff01'. Operazangeres Eurudike De Beul creëert iets speels en uitdagend voor deze gelegenheid. Dat brengt ze samen met de Spaanse flamencozangeres Amparo Cortés. Meer muziek is er van het vermaarde Nadar Ensemble, met roots in Sint-Niklaas. Maya Stoffijn brengt dan weer een performance en videoprojectie. En ook actrice Els Dottermans komt langs, om voor te dragen en te zingen.

Er zijn twee voorstellingen: zaterdag 14 december om 20 uur en zondag 15 december om 15 uur.

Info en tickets: www.ccsint-niklaas.be.