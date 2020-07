“Mooiste baseballveld van het land!”: WBA Foxes neemt nieuwe thuisbasis aan Puyenbeke in gebruik Joris Vergauwen

05 juli 2020

15u52 3

Sint-Niklaas Het nieuwe baseballveld van WBA Foxes is zondag officieel in gebruik genomen. Het bevindt zich aan sportcentrum Puyenbeke in Sint-Niklaas, dat de komende jaren een hele gedaanteverandering ondergaat met onder meer de bouw van het nieuwe zwembad.

Baseballclub WBA Foxes heeft al een hele weg afgelegd, om zondag uiteindelijk de nieuwe thuisbasis in Sint-Niklaas officieel te kunnen openen. Al sinds 2012 zijn er plannen voor een baseballveld aan sportcentrum Puyenbeke, tussen de Pijkedreef en Modernadreef, met ook een BMX-terrein ernaast. Het grote baseballterrein is nu als eerste afgewerkt en in gebruik genomen. Het zijn eigenlijk twee velden, voor volwassenen en voor de jeugd. Een kantine komt er nog. Binnenkort start ook de aanleg van het BMX-terrein van The BMX Stars, vlak naast het baseball.

Beide clubs kregen een investeringssubsidie van respectievelijk 284.817 euro en 68.800 euro van de stad om hun terreinen aan te leggen. De stad trok zelf 344.889 euro uit voor de nodige omgevingswerken, zoals het fietspad tussen de Modernadreef en Pijkedreef. “Dit nieuwe baseballveld is heel vlot tot stand gekomen. De samenwerking tussen de club en de stad was hier heel goed. De hele baseballaccommodatie zorgt voor een nieuwe impuls op Puyenbeke, dat we verder gaan uitbouwen tot sport- en recreatiepark. De plannen worden de komende jaren realiteit, met extra sportbeleving, maar ook zachte recreatie en groen. En natuurlijk krijgt ook het nieuwe zwembad hier een plaats”, aldus schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA).

Voor WBA Foxes kan hiermee de verdere uitbouw van de club starten. De club telt meer dan zeventig leden. Vanaf 3 jaar al kunnen kinderen zich aansluiten.

WBA Foxes ontstond in 2012 uit de samenwerking tussen Briqville Sluggers uit Steendorp en Foxes uit Sint-Niklaas. De oudere gelederen van de club, de recreanten, spelen onder de naam Foxes en de talrijke jeugd wordt ondergebracht in een academie, de Wase Baseball Academy. “We zijn heel fier op wat we op Puyenbeke hebben gerealiseerd. We hebben hier het mooiste baseballveld van België. Het baseball heeft in het Antwerpse altijd sterk gestaan, maar nu zetten wij onze voet naast die clubs. Met de oudere spelers van onze club zijn we tien jaar geleden begonnen op een voetbalveldje. We hebben er alles aan gedaan om te verwezenlijken wat nu realiteit is geworden. We hebben een hele mooie weg afgelegd”, aldus voorzitters Michel Van Onckelen en Marcel Van Looy.