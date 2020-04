“Mooie kunstwandelroute creëren in de stad”: oproep voor coronakunst in straatbeeld met D’RUIT Joris Vergauwen

29 april 2020

08u14 0 Sint-Niklaas Een aantal kunstzinnige Sint-Niklazenaren lanceren D’RUIT. Ze roepen inwoners op om mee te doen en op een artistieke manier hun raam te gebruiken, om een heuse kunstwandeling mogelijk te maken in de stad.

D’Ruit is een initiatief van illustrator Evelien Van Landeghem en Jef De Saer, samen met enkele kunstenaars uit Sint-Niklaas. Ze roepen stadsgenoten op om artistiek en creatief mee te doen. Bedoeling is om simpelweg het raam van je woning te gebruiken als exporuimte, om er tekeningen, foto’s, poëzie of andere kunst tentoon te stellen. Op die manier zou er een hele kunstwandeling in de stad kunnen ontstaan. Intussen ging al heel wat artistiek talent aan de slag.

Expo-spot

“We willen een liefdevol straatbeeld creëren en de mensen stimuleren om er mentaal even ‘d’ruit’ te gaan. En hoe kan dat beter dan via kunst? Op die manier kunnen we ook een corona-kunstenwandelroute of fietsroute aanbieden. Bovendien tonen we de diversiteit aan Sint-Niklase kunstenaars en geven we jonge kunstenaars die het nu ook extra moeilijk hebben en nergens kunnen tentoonstellen toch een expo-spot”, aldus het koppel uit Vijfstraten.

Wie een kunstwerk op zijn raam heeft gezet, kan dat samen met de straatnaam laten weten op de Facebookgroep D’Ruit.