“Mondmaskers kunnen ook modieus zijn”: Creative Lab pakt uit met stijlvolle ontwerpen Joris Vergauwen

06 mei 2020

22u55 0 Sint-Niklaas Stijlvol, lokaal én doeltreffend: enkele Sint-Niklase ondernemers hebben de handen in elkaar geslagen om bijzondere mondmaskers aan te bieden. Als we dan toch met z’n allen mondmaskers moeten dragen, mag het meteen ook esthetisch, op maat en van lokale makelij zijn. De modefamilie Zarba van Creative Lab pakt uit met fashion mondmaskers. Michel Bejstrup van Funesco heeft een medische variant klaar.

Op het openbaar vervoer en in secundaire scholen zijn ze verplicht, in winkels worden ze vanaf volgende week sterk aangeraden. Mondmaskers zullen wellicht nog een hele tijd heel aanwezig zijn. En dan mogen ze er gerust ook modieus uitzien. Creative Lab biedt via Mask Says een hele reeks fashion mondmaskers aan, met heel diverse modestoffen, in verschillende vormen en maten. Die worden in het eigen atelier van Creative Lab in de Stationsstraat gemaakt. De mondmaskers zijn ook omkeerbaar, zodat je van uitzicht kan veranderen. De maskers zijn uiteraard wasbaar en beschikken over verschillende lagen textiel.

Samenwerking

De fashion maskers zijn als het ware de cover voor het medische materiaal. Alle maskers hebben immers een kleine opening, zodat er een extra filterlaag in kan worden aangebracht. Een speciale TNT-filter is een optie. Dat is een kunststof waardoor je kan ademen, maar die waterafstotend is. Daarvoor werkt Creative Lab samen met Michel Bejstrup van Funesco op het Onze-Lieve-Vrouwplein, die deze sterk afwerende stof aanlevert. Bloemkunstenaar Daniël Ost, zelf al zijn hele leven met esthetiek bezig, bracht de lokale ondernemers samen. “Dit is een verrijkend initiatief, een heel mooie, creatieve uiting.”

Spontaan

Voor Giuseppe en Gianmarco Zarba van Creative Lab is het mondmaskerverhaal spontaan gegroeid. “Toen we in maart onze etalagepoppen een mondmasker gaven, kwam daar veel reactie op. Het zette ons aan het denken. Het beeld van een gezicht met een mondmasker is krachtig. We zijn er in ons atelier, samen met ontwerper Basten Basstanie, creatief mee aan de slag gegaan, heel spontaan. We wilden iets moois creëren, gepersonaliseerd en duurzaam, maar ook stijlvol en elegant. Het is fijn om er op deze manier ook een lokaal verhaal van te maken. Winst is daarbij niet de doelstelling. Dat lukt ook niet, omdat de maskers heel gedetailleerd en met hoogkwalitatieve modestoffen zijn vervaardigd. Maar dat is nu niet belangrijk. Met de creativiteit en fantasie waar Creative Lab voor staat, spelen we in op een plots gewijzigde wereld. En dit is onze manier om een beetje schoonheid te geven aan die nieuwe wereld.”

Info: Mask Says