“Modeshow op grote videowall”: geen klassieke modeshow van academie, wel film met modecollecties van studenten Joris Vergauwen

01 juli 2020

12u02 0 Sint-Niklaas Van de grootste modehuizen met de meest extravagante défilés in Parijs en Milaan tot de kleinste modeacademies: iedereen in de modewereld moet een alternatief uitwerken voor de traditionele modeshows. In Sint-Niklaas was de klassieke show dit jaar geen optie, maar pakt de afdeling Modeontwerpen van D’Academie straks uit met een film, waarin de collecties van alle studenten te zien zijn.

Het is niet alleen door corona dat er een hele ommezwaai aan de gang is in de modewereld. “Ik wil niet terug naar normaal. Ik denk dat het goed is dat de modewereld even door elkaar wordt geschud”, gaf Walter Van Beirendonck onlangs al aan, wat ook leeft bij vele andere grote designers.

Ook de Sint-Niklase modeschool past zich aan. Dit jaar was er geen grote modeshow van de afdeling Mode- en Schoenontwerp van d’Academie Beeld, die telkens op een bijzondere locatie plaatsvindt. Vorig jaar was dat nog in de parking onder de Grote Markt.

Hét moment van de eindejaarsstudenten wordt dit jaar een ‘movie show’ in plaats van een modeshow. Op 26 september zullen de collecties van de studenten op groot scherm worden vertoond in het Techniekhuis. “Een klassieke show was geen optie. In de plaats daarvan maken we een film over de collecties van de studenten. Die zenden we uit op een grote videowall in een hangar, net als in de cinema. Als er in september opnieuw een lockdown is, kunnen we die film online uitzenden. Mag je maar met 30, 50 of 100 mensen samenkomen? Dan passen we ons aan”, aldus docente Ellen Monstrey van de Sint-Niklase modeopleiding.

De afdeling Mode- en Schoenontwerp van d’Academie Beeld van Sint-Niklaas manifesteert zich al jaren als een professionele opleiding met uitstraling ver buiten de stadsgrenzen. Heel wat oud-studenten werken in de modesector en sommigen werden al bekroond met modeprijzen of stelden hun werk al tentoon.

De ticketverkoop voor de ‘movie show’ start in augustus. Vanaf september zijn er tickets te verkrijgen aan het onthaal van d’Academie Beeld.