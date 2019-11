“Modern zwemparadijs met recreatie en olympisch 50 meterbad”: stad wil nieuw zwembad op Puyenbeke tegen midden 2024 Joris Vergauwen

14u52 1 Sint-Niklaas Tegen midden 2024 moet Sint-Niklaas over een gloednieuw, modern zwemparadijs beschikken op de sportsite Puyenbeke. Dat zwemparadijs krijgt een groot recreatief gedeelte, maar ook een olympisch 50 meterbad. Daarmee wil de stad de zwemcapaciteit fors uitbreiden. Het Sinbad aan de Parklaan sluit zoals verwacht de deuren. Naast het nieuwe zwembad krijgt de hele site Puyenbeke een opwaardering, met onder meer ook een stadsbos.

Sint-Niklaas krijgt een gloednieuw, modern zwemparadijs op de sportsite Puyenbeke in de Watermolenstraat. Dat schreef deze krant een maand geleden al en is nu ook officieel bevestigd door de bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld. Het nieuwe zwembad wordt gebouwd op de plaats van het oude voetbalstadion. “We gaan een eigentijds zwembadcomplex inrichten op Puyenbeke, dat tegemoet komt aan de noden van de sportclubs, de individuele zwemmer, de scholen en andere frequente gebruikers. Daarom komt er onder meer een olympisch 50 meterbad, waarmee we de zwemcapaciteit sterk kunnen verhogen. De hele dag door zal er ruimte zijn voor publiekszwemmen, naast het school- en sportzwemmen. We kiezen ook voor een zwembad met een mooi recreatiegedeelte. We gaan samenwerken met een private partner om het zwembad te ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten. We gaan ervan uit dat het zwembad tegen half 2024 in gebruik kan worden genomen”, aldus schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA). Begin volgend jaar gaat de stad op zoek naar een private partner voor het nieuwe zwembad.

Sport- en recreatiepark Puyenbeke

Tegelijk gaat de stad van Puyenbeke een open sport- en recreatiepark maken, met doorsteken voor fietsers en voetgangers, een nieuw stadsbos en de doortrekking van het fietspad via de Molenbeek. “We gaan terreinen aanleggen voor verschillende sporttakken, zowel voor reguliere sportclubs als voor vrije sporters. Een Finse piste, outdoor fitness, wandelpaden en een rugbyterrein zijn enkele mogelijkheden. Er komt ook een speelbos en de site wordt langs meerdere kanten toegankelijk en doorwaadbaar voor trage weggebruikers.” Voor de inrichting van het sport- en recreatiepark Puyenbeke zet de stad 3 miljoen euro opzij, ook voor de aankoop van extra gronden. “We gaan alle huidige en toekomstige gebruikers van de site en de buurtbewoners bij de verdere ontwikkeling van Puyenbeke betrekken. We zijn er van overtuigd dat dit een enorme heropwaardering voor dit stadsdeel zal betekenen en het groene en open karakter voor de toekomstige generaties zal vrijwaren.”

Sinbad

Zoals verwacht, zal het Sinbad aan de Parklaan sluiten. “Vanuit budgettair en beheersmatig oogpunt kiezen we voor één zwembad in plaats van twee. Wat er met het Sinbad gaat gebeuren, is op dit moment nog niet beslist. We kiezen voor een nieuw zwembad op een nieuwe plaats, ook omdat deze stad het anders meer dan twee jaar zonder zwembad zou moeten stellen. Bovendien zorgde het vertrek van Waasland-Beveren op Puyenbeke voor deze kans. Naar bereikbaarheid toe vinden we dit een goeie keuze. Heel veel mensen kunnen met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer naar het zwembad komen. Daarom ook kiezen we voor deze locatie in de binnenstad en niet aan de stadsrand.”

Stadspersoneel

In deze formule zal een private firma nagenoeg alle operationele aspecten van het zwembadproject voor zijn rekening nemen en vervolgens het zwembad ook beheren. “We zorgen hierbij voor een oplossing voor het huidige personeel. We garanderen jobzekerheid. Voor de betrokken personeelsleden gaan we zoeken naar een bevredigende oplossing: ofwel zorgen we ervoor dat ze kunnen overstappen naar de private partner, ofwel bieden we ze een job aan binnen de stadsdiensten.”

