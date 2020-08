“Mobiel recyclagepark zou oplossing zijn”: PVDA pleit voor kleinschalig alternatief in Sint-Niklaas Joris Vergauwen

24 augustus 2020

15u12 0 Sint-Niklaas PVDA pleit om in Sint-Niklaas, net als in een aantal andere steden, een mobiel recyclagepark in te zetten.

Voortaan kan je in steden zoals Antwerpen, Duffel, Leuven en Gent kleine spullen naar een mobiel recyclagepunt brengen. In het mini-recyclagepark kunnen inwoners dan terecht met afval waarvoor ze op een containerpark niet hoeven te betalen en met kleine spullen die in een boodschappentas passen. “Op die manier kunnen mensen zonder auto ook gemakkelijker hun afval kwijt. Zo zorgen we ervoor dat nog minder afval bij het restafval terecht komt. Het bevordert dus het sorteren en ontmoedigt het sluikstorten”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes.

“Met zo’n mobiel recyclagepark ga je naar de mensen toe. In Duffel is het mobiele containerpark elke week aanwezig op de markt. In Antwerpen is er een mobiele container die de belangrijkste wijken van de stad aandoet en elke weekdag op een andere plek staat. In Gent is men gestart aan de Watersportbaan en wil men na de zomer de verschillende wijken in trekken. Daar zet men het ook extra in op locaties met een reële sluikstortproblematiek, waar we ook in onze stad mee te kampen hebben. De eerste test was blijkbaar een overweldigend succes. Waarom dit dan ook niet in Sint-Niklaas opstarten?”

PVDA legt het voorstel voor op de volgende gemeenteraad.