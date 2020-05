“Minstens 500 computers nodig voor leerlingen”: stad en stichting leggen 50.000 euro bij elkaar voor aankoop Joris Vergauwen

05 mei 2020

16u57 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur trekt 25.000 euro uit om computers aan te kopen voor leerlingen. De stichting Georges Smet, een vzw met een erfenisfonds voor kinderen met minder kansen, doet daar nog eens 25.000 euro bovenop. Uit een rondvraag bij de Sint-Niklase scholen blijkt dat er minstens 500 computers nodig zijn.

In Sint-Niklaas is het voor heel wat kinderen moeilijk om op een digitale manier het schoolwerk te maken. De meest recente cijfers tonen aan dat er nood is aan minstens 500 computers. En dat aantal kan nog stijgen omdat niet alle scholen de rondvraag van de stad hebben beantwoord.

Het stadsbestuur heeft nu een budget van 25.000 euro uitgetrokken om de digitale kloof in het onderwijs te dichten. Daarmee zouden leerlingen die er thuis geen beschikbaar hebben toch aan een computer, laptop of tablet kunnen geholpen worden. Ook de stichting Georges Smet draagt fors bij om dit mogelijk te maken. De vereniging met een erfenisfonds voor kinderen met minder kansen schenkt ook 25.000 euro.

Die 50.000 euro wordt verdeeld onder de scholen om er computers, laptops en tablets mee aan te kopen. En ook een aantal bedrijven en organisaties schenkt computers.

Oproep

“Hoewel binnenkort heel wat leerlingen terug naar school kunnen, zullen ook veel leerlingen nog op afstand onderwijs blijven krijgen. Heel wat lessen en huistaken worden digitaal gegeven, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet elke leerling heeft immers thuis een computer”, klinkt het bij de stad.

Het stadsbestuur doet een oproep aan bedrijven, organisaties en inwoners om dit initiatief mee te steunen en computers of laptops te schenken of uit te lenen. “Uiteraard zijn ook financiële schenkingen steeds welkom.” Maatwerkbedrijf Den Azalee kan indien nodig alle computers reviseren en opwaarderen.

Info bij de stedelijke dienst onderwijs via onderwijs@sint-niklaas.be of 03 778 36 49.