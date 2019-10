“Minder volk op verplaatste markt? Dan nodigen we BV’s uit”: Wendy Van Wanten, Carmen en Marcske van FC De Kampioenen en ‘Romeo’ Chris Van Tongelen komen naar donderdagse markt JVS

24 oktober 2019

15u12 0 Sint-Niklaas Op donderdag 21 november maken vier BV’s hun opwachting op de wekelijkse markt in Sint-Niklaas. Dan komen Wendy Van Wanten, Herman Verbruggen, Loes Van Den Heuvel en Chris Van Tongelen naar de markt. De week nadien is het aan zes musicalacteurs om verkleed als Zwarte Pieten zingend voor extra sfeer te zorgen. Daarmee wil de stad voor meer beleving zorgen op de verplaatste markten op het Hendrik Heymanplein.

Bekende Vlamingen op de donderdagse markt: het is eens iets anders. Op donderdag 21 november moet dat voor extra plezier en volk zorgen, met de komst van Wendy Van Wanten, Carmen en Marcske van FC De Kampioenen en ‘Romeo’ Chris Van Tongelen. Zij nemen die voormiddag ruim de tijd voor de marktbezoekers in Sint-Niklaas. “Ze wandelen tussen de kramen door, doen een babbeltje met de marktbezoekers en maken tijd voor een foto. Ze helpen ook een marktkramer en zingen af en toe een stukje uit hun repertoire”, klinkt het bij schepen voor Markten Ine Somers (Open Vld) en schepen voor Stad van de Sint Marijke Henne (N-VA).

In september waren FC De Kampioenen-acteurs Herman Verbruggen, Loes Van Den Heuvel en An Swartenbroekx ook al van de partij op de Sleutelbraderij in Temse. Dat zorgde er voor een ware volkstoeloop. In Sint-Niklaas is dat binnenkort wellicht niet anders. “Door deze vier BV’s uit te nodigen, willen we voor extra beleving zorgen op de donderdagse markt. Dat doen we ook de week nadien, met zes musicalacteurs die verkleed als Zwarte Pieten zullen zingen met de marktbezoekers.”

Verplaatste markten

Zowel op 21 als op 28 november staat de markt op het Hendrik Heymanplein, door de komst van de grote circustent van Sint in de Piste op de Grote Markt. “We krijgen wel vaker het commentaar van marktkramers dat er bij zo’n verplaatste markt veel minder volk komt. Daarom doen we voor die markten iets speciaal. Voor de vier BV’s verwachten we heel wat fans. Vandaag op de markt kwamen al heel wat mensen enthousiast om een affiche vragen. En we horen nu al dat mensen speciaal voor een van de vier BV’s naar Sint-Niklaas gaan afzakken. We verwachten dus een pak volk. Het wordt bovendien geen snel bezoekje. De BV’s zullen echt een paar uur op de markt rondlopen.”

Beide markten vinden plaats in volle Sinterklaasperiode. Op 21 november zorgt ook de horeca voor een extraatje, met het Sinterklaas- en Zwarte Pietbier. De week erna geeft de organisatie van Sint in de Piste een geschenkje als marktbezoekers drie aankopen doen.