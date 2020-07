“Met bakfiets naar kinderen voor creatief plezier”: Plutomobiel rijdt naar negen stadswijken Joris Vergauwen

24 juli 2020

09u55 0 Sint-Niklaas Naast de pretcamionet is er deze zomer in Sint-Niklaas ook de Plutomobiel om kinderen zomers plezier te brengen. Met een bakfiets vol artistiek materiaal trekt de Plutomobiel naar 6- tot 12-jarigen.

Waar de pretcamionet focust op spel en sport gaan de medewerkers van de Plutomobiel aan de slag met theater, dans, verhalen, muziek, beeld en media. In de bakfiets zit heel wat artistiek en kunsteducatief materiaal waarmee kinderen van 6 tot 12 jaar zich telkens een hele middag kunnen uitleven. Het is een initiatief van Jos vzw, het cultuurcentrum en de vzw Pluto. Alleen in Antwerpen en Genk rijdt de Plutomobiel ook uit.

“Bedoeling is om kinderen te bereiken die minder makkelijk hun weg vinden naar het reguliere vrijetijdsaanbod of minder vaak in contact komen met kunst en creatie. Op deze manier maken ze op een laagdrempelige manier kennis met alles wat kunst en cultuur te bieden heeft en misschien leidt dat ook wel naar een opleiding in de kunst- of muziekacademie”, klinkt het.

Negen stadswijken

Het is de derde zomer dat de Plutomobiel in Sint-Niklaas van de partij is. “Dit jaar pakken we het toch enigszins anders aan”, vertelt Sara Weemaes van Jos vzw. “We kiezen ervoor om meerdere dagen in dezelfde wijk te blijven, om meer voeling te krijgen met de buurt en nog meer workshops op maat van bepaalde wijken te organiseren. Zo kunnen we in de Clementwijk samenwerken met de wijkbibliotheek, zodat daar de activiteiten meer in het teken staan van verhalen en boeken.”

De medewerkers gaan de straat op in de wijken waar de Plutomobiel halt houdt. Ze spreken kinderen en hun ouders aan. Ook de Romawerkers zijn ingeschakeld om kinderen te betrekken.

Kinderen hoeven zich niet op voorhand in te schrijven of aan te melden. Het aanbod is ook vrijblijvend en gratis. De activiteiten vinden telkens plaats van 14.30 tot 16.30 uur.

Vrijdag 24 juli is de Plutomobiel nog in de Baenslandwijk. Op 27 en 28 juli gaat het naar de Witte Molen, op 29 juli naar de Rootputstraat en op 30 en 31 juli naar het Gerdapark. Op 17 en 18 augustus is de Plutomobiel aanwezig in het Fabiolapark, van 19 tot 21 augustus in de Clementwijk, op 24 en 25 augustus in het Reynaertpark en van 26 tot 28 augustus in de nieuwe Watermolenwijk.

Info: Plutofoon: 0472/03.28.27, plutomobiel@sint-niklaas.be, www.jos.be/plutomobiel.