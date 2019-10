“Mensen samenbrengen met betaalbare maaltijd”: Volxkeuken serveert in buurthuis Herleving JVS

15 oktober 2019

09u46 0 Sint-Niklaas Elke eerste zaterdag en derde vrijdag van de maand serveert de Volxkeuken een betaalbare maaltijd in het buurthuis Herleving op het Westerplein.

Volwassenen eten bij de Volxkeuken voor 5 euro, kinderen voor 3 euro. Met een kansenpas is dat 3 en 2,5 euro. Bedoeling van de Volxkeuken is om een gezonde én betaalbare maaltijd aan te bieden, maar ook om mensen samen te brengen.

Elke eerste zaterdag en derde vrijdag van de maand wordt er gegeten in het buurthuis Herleving, vanaf 19 uur. Het aantal plaatsen is wel beperkt. Er kunnen ongeveer 30 mensen terecht.

Komende vrijdag staat er een Vlaamse klassieker op tafel: mosselen met friet. De komende weken op het menu: Libanese mezze (zat 2/11), kip en rijst met curry-kokossaus (15/11), een vegetarische schotel van organisatie Eva (7/12) en een kerstmaaltijd op 20 december.

Volxkeuken Sint-Niklaas is een organisatie die sinds april 2011 actief is. “Geïnspireerd door de Volxkeukens in Gent kwamen we op het idee buurthuis Herleving op het Westerplein als locatie te gebruiken. Bij de keuze van gerechten laten we ons vanuit verschillende culturen beïnvloeden, kwestie van een multicultureel, gevarieerd aanbod te brengen.”

Info en inschrijven via www.volxkeukensintniklaas.be.