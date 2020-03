“Meeste concerten niet geannuleerd maar verplaatst naar latere datum”: concertzaal De Casino vindt oplossing voor heel wat concerten en evenementen Joris Vergauwen

27 maart 2020

18u05 0 Sint-Niklaas Ook concertzaal De Casino in Sint-Niklaas blijft al zeker tot en met donderdag 30 april gesloten. Een 25-tal concerten en evenementen stond er gepland. “Gelukkig worden voorlopig slechts enkele shows geannuleerd en kunnen we de meeste activiteiten naar een latere datum verplaatsen”, klinkt het bij De Casino.

Sinds 12 maart is ook concertzaal De Casino dicht en dat blijft nog zo tot en met donderdag 30 april. In deze periode waren er een 25-tal concerten en evenementen gepland. Voor de meeste activiteiten is er intussen een oplossing gevonden, door uitstel naar een latere datum. “We communiceerden de voorbije dagen intensief met de entourages van alle artiesten om naar oplossingen te zoeken. Heel wat buitenlandse bands en artiesten annuleren immers ook hun nakende tours in mei en juni. Gelukkig worden bij ons voorlopig slechts enkele shows geannuleerd en kunnen we de meeste activiteiten naar een latere datum verplaatsen”, klinkt het bij De Casino.

Concertbon

Tickets voor concerten en evenementen die naar een latere datum worden verplaatst, blijven uiteraard geldig. Tickets voor geannuleerde concerten worden terugbetaald, via een concertbon of in geld. Wie De Casino wil steunen, kiest voor een concertbon. “Deze coronacrisis heeft een zware impact op de werking van De Casino. De algemene ticketverkoop is immers volledig stilgevallen, terwijl heel wat kosten blijven doorlopen. Wil je De Casino steunen? Kies dan bij de terugbetaling van tickets voor het omzetten van de ticketwaarde in een concertbon, in plaats van een terugbetaling. De bon is onbeperkt geldig in de tijd en de waarde ervan kan aangewend worden ter betaling van alle concerten en het grootste deel van de publieksevenementen in De Casino.”

Wie al tickets kocht, zal in de loop van april worden gecontacteerd door De Casino via e-mail. Wie vragen heeft, kan contact opnemen via info@decasino.be . De kantoren van De Casino zijn tot en met donderdag 30 april gesloten.

Overzicht van de verplaatsingen en annuleringen:

18/03 GUY SWINNEN – Verplaatst naar woensdag 9 september

19/03 BRUNO VANSINA 12/12 – Geannuleerd

20/03 SYLVER – Verplaatst naar woensdag 27 mei

21/03 DANCE CLASSICS – Verplaatst naar zaterdag 17 oktober

23/03 DAVID KNOPFLER – Verplaatst naar maandag 19 april 2021

24/03 DESPERADO’S VAN DE VLAAMSE POËZIE – Verplaatst naar dinsdag 23 juni

25/03 SONGBOOK SESSIONS ON BOB DYLAN – Verplaatst naar woensdag 16 september

26/03 ROOSBEEF – Verplaatst naar zaterdag 19 september

28/03 STAKE – Verplaatst naar donderdag 3 december

02/04 FLEDDY MELCULY + DJ TURBEAU – Verplaatst naar woensdag 4 november

03/04 ROCK ‘N’ ROLL HIGH SCHOOL – Geannuleerd

04/04 BRASS AGAINST – Wordt verplaatst, een datum wordt gezocht

09/04 WIEGEDOOD + WOLVENNEST – Verplaatst naar zondag 28 juni

10/04 WASDAMAN + H A S T – Verplaatst naar woensdag 23 september

11/04 80’S & 90’S PARTY – Geannuleerd

12/04 OP VOLLE TOEREN – Geannuleerd

15/04 SONGBOOK SESSIONS ON NEIL YOUNG – Verplaatst naar woensdag 14 oktober

16/04 JOHAN VERMINNEN – Verplaatst naar maandag 21 september

17/04 DC ROCKS! (SUPERSUCKERS + SPEEDMOBILE) – Geannuleerd

18/04 COMPACT DISK DUMMIES – Verplaatst naar zondag 11 oktober

19/04 HAPPY DAYS – Verplaatst naar zondag 22 november

22/04 SCHNTZL + BAAN – Verplaatst naar donderdag 25 juni

23/04 – 27/04 PAINT THE CITY GREEN – Verplaatst naar 16 oktober tot 20 oktober

30/04 CHATHAM COUNTY LINE – Geannuleerd

05/05 RANDY HANSEN – Verplaatst naar dinsdag 27 oktober

06/05 REX REBEL – Verplaatst naar dinsdag 22 september

09/05 ORKESTA MENDOZA – Geannuleerd

20/05 CASH SAVAGE + BLACK LEATHER JACKET – Geannuleerd

21/05 DYLAN LEBLANC – Geannuleerd

02/06 NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS – Wordt verplaatst, een datum wordt gezocht

