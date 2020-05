“Meest vervuilde grond van heel Sint-Niklaas”: studie moet mogelijkheden 60 hectare grote SVK-site in kaart brengen Joris Vergauwen

26 mei 2020

16u58 0 Sint-Niklaas Met een Vlaamse subsidie van 60.000 euro gaat een studiebureau een masterplan opmaken voor het 60 hectare grote gebied van SVK, tussen de westelijke tangent en de Kroonmolenwijk. De stad wil nagaan wat de toekomst kan brengen voor die gigantische site, en ziet kansen voor wonen, werken en recreatie. Eén niet onbelangrijk detail: grote delen van de site zijn zwaar vervuild, allicht ook met asbest.

De stad wil in samenspraak met het bedrijf SVK een vernieuwende stedelijke visie ontwikkelen voor het 60 hectare grote bedrijfsterrein tussen de Langhalsbeekstraat, de spoorweg en het Westerplein. Daarop bevinden zich de bedrijfsgebouwen van SVK, waaronder heel wat loodsen, maar ook de vijvers langs de sporen. Het gaat, voor alle duidelijkheid, niet om de asbeststortplaats die twee jaar geleden moest sluiten. Die bevindt zich aan de andere kant van de Langhalsbeekstraat.

De stad wil nu een toekomstvisie ontwikkelen voor de hele site. “Het gebied van 60 hectare ligt vlakbij het centrum van de stad en wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van SVK, maar veel ruimte blijft onderbenut. We willen er ruimte creëren voor het verweven van werklocaties, wonen en recreatie”, schetst schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen).

“Veel mogelijkheden”

Wat er mogelijk zou zijn, moet het studiebureau onderzoeken. De stad heeft wel heel wat ideeën. “Er is niet alleen water en groen, wat voor de vlakbij gelegen groenarme Westerbuurt en Kroonmolenwijk goed zou zijn, maar we denken dat er ook ruimte is voor recreatie. Het kan echter nog veel meer betekenen: we kunnen er sociale woningen bouwen, een kleinschalig bedrijventerrein ontwikkelen, een magazijn voor duurzame koerierdiensten een plek geven tot een stadsrandparking creëren. En ook de Turkse gemeenschap wil een nieuwe moskee bouwen aan de huidige site in de Hazewindstraat, waarbij ze een stuk van de SVK-site willen verwerven. Er zijn dus heel veel mogelijkheden. Bovendien gebruikt SVK heel veel ruimte niet meer. Natuurlijk zijn we als stad geen eigenaar van de gronden. Alles zal dus moeten gebeuren in overleg. Dit biedt echter voor de eigenaar ook heel wat kansen, vinden wij.”

Historische vervuiling

Volgens PVDA, dat al jaren een strijd voert met SVK over de problematiek van asbest op de terreinen, staat dit plan op heel losse schroeven. “Iedereen weet dat er een ernstige historische vervuiling is op het terrein van SVK. Wellicht zien we vandaag enkel nog maar het topje van de ijsberg”, stelt gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). “Op de plaats waar de Turkse gemeenschap een nieuwe moskee wil bouwen, bevindt zich ‘den buizenakker’. Dat stuk grond is het meest met asbest verontreinigde deel van het terrein en wellicht zelfs van heel Sint-Niklaas. Kortom: je kan hier bezwaarlijk kinderen laten spelen of huizen bouwen zonder dat deze gronden worden gesaneerd door SVK en voor rekening van SVK. Nu al plannen maken voor een herbestemming van de terreinen kan tot twee zaken leiden. Of men bouwt een luchtkasteel dat omwille van de vervuiling van de gronden onmogelijk veilig kan worden gerealiseerd, of men maakt een deal waarbij voor de zoveelste keer een privébedrijf jarenlang mag verdienen en vervuilen en dat de gemeenschap dan mag opdraaien voor de kosten van de sanering van de gronden.”

“SVK is aan zet”

Schepen Wout De Meester (Groen): “Een sanering zal uiteraard moeten gebeuren. OVAM is daarom een zeer belangrijke partner in dit verhaal. Wat de kosten van die sanering betreft: ik ga er van uit dat vervuiling meteen ook de waarde van de grond mee bepaalt. Het is aan SVK om ervoor te zorgen dat vervuilde grond wordt gesaneerd. Anders wordt het moeilijk om mogelijkheden voor de site te creëren. Anderzijds zijn er ook nuances: een tijdelijk gebruik op bepaalde manieren kan ook zonder het schaden van de gezondheid. Er zijn dus kansen, maar ook bezwarende elementen, daar ben ik me zeker van bewust.”

Tegen september moet een studiebureau van start gaan met de opmaak van de conceptstudie voor deze site.