“Meest aangename ontmoeting in Wetstraat 16 tot nu toe”: premier-verzamelaar op bezoek bij eerste vrouwelijke premier Sophie Wilmès JVS

02 december 2019

12u47 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase premier-verzamelaar Johan Smet heeft nu ook de eerste vrouwelijke eerste minister van ons land kunnen strikken. Hij ontmoette premier Sophie Wilmès in de Wetstraat 16.

Al bijna twintig jaar bouwt Johan Smet uit Sint-Niklaas een collectie uit rond de premiers van ons land. Het is intussen al een hele verzameling geworden, met foto’s van eerste ministers, maar ook met persoonlijke spullen als een stropdas van Charles Michel, schilderijen van Mark Eyskens tot een pen van Leo Tindemans. Bij een aantal politici ging hij al meermaals thuis op de koffie.

Telkens er een nieuwe premier aan de macht komt, is de verzameling van Johan Smet per definitie onvolledig. Dat was dus het geval door de aanstelling van Sophie Wilmès (MR) eind oktober. Zij volgde Charles Michel op als eerste minister van de federale regering in lopende zaken. “Ze is wellicht de minst bekende premier die ik al ontmoet heb, toch aan Vlaamse kant. Maar het was voor mij, in de Wetstraat 16, de meest aangename ontmoeting tot nu toe. Je merkt dan toch een verschil tussen mannen en vrouwen. Zij stelde me meteen gerust en wilde heel wat weten over mijn verzameling. Ze was oprecht geïnteresseerd. We hebben twintig minuten gepraat. Ze is een heel aangename vrouw, heel zacht en lief. Ze spreekt ook perfect Nederlands. Ik heb geen woord Frans moeten gebruiken”, blikt Johan Smet terug.

De premier had zelfs al gehoord van de verzameling van Johan Smet. “Vaak hebben politici het intussen wel al opgevangen. Mijn verzameling heeft ook al wat aandacht gekregen. En dat maakt het ook makkelijker om een afspraak te maken met politici.”

“Aangename verrassing”

Wat ik vooral onthoud van al die ontmoetingen met politici is dat je niet kunt afgaan op wat je van hen op televisie ziet. In het echt, weg van de camera’s, zie je hen op een andere manier. Ik wil ook graag even kennis maken met de mensen achter de politici. Soms valt dat mee, soms valt dat tegen. En bij Sophie Wilmès was dat een heel aangename verrassing.”

Op zijn palmares staan intussen Leo Tindemans, Marc Eyskens, Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt, Herman Van Rompuy, Yves Leterme, Elio Di Rupo en Charles Michel. En nu dus ook Sophie Wilmès. “Nu is het wachten op de volgende premier, al mag zij van mij gerust nog een tijdje in de Wetstraat 16 blijven.”

Nog een aantal foto’s van de voorbije vijftien jaar: