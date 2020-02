“Meer straatnamen voor verzetsstrijders”: sp.a wil meer erkenning voor lokale helden uit wereldoorlogen Joris Vergauwen

24 februari 2020

10u22 0 Sint-Niklaas Sp.a wil dat het stadsbestuur meer straten vernoemd naar verzetshelden uit de wereldoorlogen.

“Voortschrijdend historisch inzicht en de wens om in het reine te komen met het verleden heeft er voor gezorgd dat heel wat steden en gemeenten recent wijzigingen doorvoerden in hun straatnamen. Zij kiezen ervoor om verzetsstrijders een straatnaam te geven”, stelt sp.a-raadslid Christel Geerts. “Wij stellen voor om één of meerdere straatnamen te reserveren voor onze verzetsstrijders. Wij hebben van de betrokken verenigingen in onze stad een lijst met namen bekomen die we aan het stadsbestuur overhandigen. We spreken ons ook niet expliciet uit over waar die straten moeten komen. Het kunnen nieuwe straten zijn of we kunnen bestaande namen wijzigen. Er zijn immers straatnamen die verwijzen naar personen die minder fraaie aspecten uit de geschiedenis belichten.”

In Sint-Niklaas zijn al een aantal straten vernoemd naar lokale verzetshelden. Denk maar aan Richard Van Britsom, die op 18 februari 1944 om 8 uur ‘s ochtends op de schietbaan in Brussel werd gefusilleerd door de Duitsers. Ook Joseph Loncke is zo’n verzetsheld, maar dan uit de Eerste Wereldoorlog. Hij werd geboren in Izegem op 27 augustus 1878 en terechtgesteld in fort V in Edegem op 14 juli 1917.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA- geeft aan dat er intussen al een wachtlijst is van nieuwe straatnamen. Bovendien zijn er de jongste jaren geen nieuwe straten geopend en is dat in de nabije toekomst ook niet meteen het geval. Bovendien genieten oude ‘toponiemen’ nog steeds de voorkeur voor de straatnamencommissie.

Lees ook: Voorlopig geen Miss Athlétastraat in Sint-Niklaas: ‘sterkste vrouw ter wereld’ van begin 20ste eeuw wacht op erkenning