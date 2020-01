“Meer jongeren warm maken voor militaire carrière”: ook TI Sint-Carolus in beeld voor nieuwe opleiding ‘Veiligheid en Defensie’ Joris Vergauwen

31 januari 2020

15u36 0 Sint-Niklaas Defensie wil meer jongeren warm maken voor een militaire carrière. Vijftien Vlaamse scholen zijn kandidaat voor de nieuwe opleiding ‘Veiligheid en Defensie’, waaronder het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas.

Het ministerie van Defensie hoopt dat vanaf het schooljaar 2021-2022 de opleiding ‘Veiligheid en Defensie’ in een aantal Vlaamse scholen van start gaat. Daarvoor zitten vijftien geïnteresseerde scholen de komende maanden met Defensie en het ministerie van Onderwijs rond de tafel. Voor een aantal veiligheidsberoepen wordt dat een belangrijke opleiding om meer jongeren te laten instromen, zoals brandweer, politie en gevangenispersoneel. Maar zeker ook bij Defensie is verjonging nodig. “Eén van de belangrijkste uitdagingen voor Defensie is de personeelskwestie. Hoe trekken we meer jongeren aan? En hoe zorgen we er voor dat zij bij Defensie willen blijven?”, stelt federaal volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge (N-VA) uit Sint-Niklaas, die voorzitter is van de parlementaire commissie Defensie.

Het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas is één van de vijftien scholen die in aanmerking komen voor de nieuwe opleiding. “Dit is een ideale kans om jongeren in contact te brengen met een mogelijke toekomst bij Defensie. Dat ook een school uit Sint-Niklaas mee haar schouders onder dit project zet, stemt mij zeer tevreden. Jongeren die kiezen voor deze opleiding zullen een goed overzicht krijgen van de vele beroepsmogelijkheden bij Defensie, onder meer door stages. Ze zullen ook voorbereid worden op de fysieke toegangsproeven en op de militaire basisvorming. Omdat een aantal modules van de basisvorming bij Defensie al vervat zitten in de opleiding, zullen zij van een kortere basisvorming kunnen genieten.”