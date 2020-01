“Meer groen, ruimte voor ontmoeting en water”: jongeren ontwerpen hun ideale Grote Markt Joris Vergauwen

08 januari 2020

16u35 0 Sint-Niklaas Vier architectenteams zijn nog in de running om hét ontwerp voor de nieuwe Grote Markt van Sint-Niklaas af te leveren. Woensdag stelden jongeren van het vijfde jaar Architecturale- en Binnenhuiskunst van Portus Berkenboom de ontwerpen en maquettes van hún ideale Grote Markt voor. Ook het stadsbestuur stuurde een delegatie.

Het Sint-Niklase stadsbestuur zette in het voorjaar van 2019 de eerste stap naar de herinrichting van de Grote Markt. Het schakelde de Vlaamse Bouwmeester in om een ontwerper te vinden voor deze ambitieuze opdracht. Intussen zijn er vier ontwerpteams geselecteerd. Zij werken nu een ontwerp uit om de 24.000 m² grote randzone rond de Grote Markt én het 16.000 m² grote binnenplein een nieuwe invulling te geven. Een jury zal daarna uitmaken welk ontwerp het haalt.

“Toen we in de krant lazen over de plannen voor de Grote Markt en dat met onze leerlingen bespraken, was er heel veel interesse en engagement. Ook jongeren hebben er een heel uitgesproken mening over. Het houdt hen bezig, ook omdat ze het huidige marktplein niet geslaagd vinden”, vertelt leerkracht Natalie Van Goethem van Portus Berkenboom. “Daarom hebben we hen de opdracht gegeven om zelf eens hun ideale Grote Markt te ontwerpen.” De resultaten werden woensdagmiddag op school voorgesteld.

Maxine (17) en Syrah (16): “Leven brengen op marktplein”

“Wij kiezen voor een marktplein met veel beweging en leven. Aan het stadhuis zouden we een restaurant inrichten, met een groot terras. Daar kan ook een speeltuintje met een zandbak komen. We kiezen voor een verhoogde berm centraal, als oversteekplaats en als plek om op te zitten en te spelen. Centraal in het andere deel plaatsen we een waterpartij met fontein, met daarnaast een groene ruimte met zitplekjes. Rond het plein zetten we bomen en struiken en we voorzien ook een plek voor foodtrucks. De wekelijkse markt? Wij zouden de marktkramen verhuizen naar de Stationsstraat en het Stationsplein. En voor de Vredefeesten zouden we de ballons laten opstijgen op het Heymanplein en Stationsplein. Wij vinden niet dat je alle ruimte van de markt onbenut moet laten, alleen maar voor de wekelijkse markt en drie dagen Vredefeesten.”

Luna (17), Smahane (17) en Jana (16): “Markt in kunstgras”

“Wij zouden kunstgras leggen op de Grote Markt. Dat is veel mooier dan stenen, en er is geen risico op modder. Bovendien zijn zowat alle evenementen ook op kunstgras mogelijk. We richten verder een tribune in, altijd leuk bij evenementen, en rond het plein plaatsen we bloembogen met fonteintjes.”

Bo (16) en Roma (16): “Beachbar in de zomer”

“Wij richten meer dan de helft van het marktplein in met graspleintjes en paden, waar ook standplaatsen zijn voor de markt, met centraal een overdekte plek met foodbar. In de punt van de markt aan Het Woord zouden we een pop-upbar inrichten, waar in de zomer ook een beachbar met een zwembad zou kunnen komen.”

Floortje (16) en Bo (16): “Ook ruimte om te skaten”

“Rechts voor het stadhuis zouden we een verhoogde zone met reliëf inrichten, als ontmoetingsplaats. We zouden een waterpartij rond het plein maken, en overal meer groen en zitplaatsen. In de hoek aan Het Woord tekenen we een klein skateterrein in. Wat we met de wekelijkse markt doen? Een stukje op de Grote Markt, maar ook een deel op het Heymanplein. De ballons? Dat is moeilijk.”

“Out of the box”

Schepen voor Stadsontwikkeling Carl Hanssens (N-VA) en schepen voor Jeugd Bart De Bruyne (Groen) kwamen woensdagmiddag kijken naar de ontwerpen van de jongeren. “Het is zeker innovatief. Ik vind het vooral mooi om te zien dat deze jongeren een markt tekenen waar ze graag zouden zíjn. Die ontmoetingsmogelijkheden zijn er nu amper. Dat zie je heel vaak terug in hun ontwerpen, net als meer groen en water”, aldus schepen Hanssens.

Voor schepen De Bruyne zijn de krachtlijnen duidelijk. “Net als heel veel andere inwoners willen ook deze jongeren meer groen en meer ruimte voor ontmoeting. Jongeren kijken met hun eigen bril naar de wereld, dus het is logisch en leuk dat er ook heel wat jeugdige elementen in hun ontwerpen zitten. Dat ‘out of the box’-denken is heel fijn om te zien.”