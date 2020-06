“Meer dan dubbel zoveel terrasruimte voor horeca”: grote veranderingen in straatbeeld vanaf volgende week Stad ziet er vanaf volgende week helemaal anders uit Joris Vergauwen

05 juni 2020

15u24 50 Sint-Niklaas Vanaf volgende week kunnen horecazaken hun terrassen gevoelig uitbreiden in Sint-Niklaas en in de deelgemeenten. Meest opvallende ingrepen zijn er op de Grote Markt, het Regentieplein en het Stationsplein, waar meteen de verkeerssituatie verandert. Op veel andere plaatsen worden parkeerplaatsen en voetpaden ingenomen door terrassen.

Het stadsbestuur werkte de voorbije week intensief aan een plan om de horeca de nodige extra ruimte te geven. Door de richtlijnen verliezen heel wat horecazaken capaciteit, die alleen op te vangen is door extra terrasruimte.

Het centrum van Sint-Niklaas zal er vanaf volgende week helemaal anders uitzien. Op parkeerplaatsen, op voetpaden en voor gevels krijgt de horeca de kans om terrassen te plaatsen. “We vragen begrip van de inwoners, maar we vragen ook begrip voor de situatie van de horeca. We kunnen samen solidair zijn en als één blok achter onze horeca gaan staan”, stelt schepen voor Middenstand Ine Somers (Open Vld).

De grootste veranderingen op een rij:

* Op de Grote Markt komen de terraszones tot aan het fietspad. Het fietspad zelf wordt een voetgangerszone in de richting van het Heymanplein naar het stadhuis. In de andere richting moeten voetgangers over de esplanade. De autobaan wordt een fietsstraat. Aan het OLV-plein zal een bord staan met ‘enkel plaatselijk verkeer’.

* Op het Regentieplein wordt het deel tussen Regentiestraat en Zamanstraat autovrij. Het plein zelf wordt ook terraszone. Rond het plein verdwijnen een reeks parkeerplaatsen, net als in de Prins Alberstraat. De enige extra maatregel die er komt voor het Regentieplein is een vroeger sluitingsuur. In plaats van 1 uur wordt het sluitingsuur daar 23 uur. “We zitten daar in een woonbuurt. Het is echter beter om het beperkt toe te laten, dan niet toe te laten.”

* Op het Stationsplein worden de geplande verkeersingrepen vervroegd ingevoerd. Op die manier zal het deel tussen de Kleine Laan en Prins Albertstraat volgende week al autoluw zijn. De rijbaan wordt een fietsstraat.

* Het Sint-Nicolaasplein wordt één grote terraszone. Ook bijna de hele Houtbriel met het verhoogd pleintje aan het monument, aan de kant van de Kalkstraat, wordt voorbehouden voor terrassen, op uitzondering van een doorgang van vier meter breed.

* Op de Grote Markt krijgt ‘t Hemelrijk een terras in de breedte tot en met het Landhuis.

Verder zijn er nog een hele reeks ingrepen aan horecazaken, zowel in de stad als in de deelgemeenten. Details zijn te vinden op www.sint-niklaas.be/terrasuitbreiding.

Volgende week

De ingrepen gebeuren volgende week al en zullen voorlopig tot eind augustus gelden. “Sommige veranderingen zijn ingrijpend, waarvoor nieuwe signalisatie en afbakeningen nodig zijn. We willen de meeste aanpassingen maandag en dinsdag uitvoeren. Het zal zeker geen weken duren”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “In zekere zin is het nu ideaal om dit te doen. Er is nog steeds heel wat minder verkeer.”

“We hebben hier heel hard aan gewerkt. We hebben op de vragen van alle horecazaken kunnen ingaan. Dit zal een hele verandering zijn in de hele stad, wat we ook continu zullen opvolgen. Veiligheid blijft natuurlijk het allerbelangrijkste”, stelt schepen Ine Somers. “Er is echter heel veel positivisme om dit te doen. We gaan in totaal naar meer dan een verdubbeling van de terrasoppervlakte. Dat is heel veel. Daarom vragen we ook van iedereen een inspanning en respect tegenover elkaar, zowel van inwoners, bezoekers als van de horeca-uitbaters zelf. Er zullen geen evenementen zijn, maar allemaal samen kunnen we er op deze manier toch een heel mooie zomer van maken.”