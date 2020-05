“Maximaal drieduizend bezoekers tegelijkertijd”: Waasland Shopping neemt hele reeks maatregelen voor heropening maandag Joris Vergauwen

05 mei 2020

18u30 12 Sint-Niklaas Komende maandag gaat ook Waasland Shopping in Sint-Niklaas weer open, met 120 van de 135 winkels. Er is een hele reeks maatregelen uitgewerkt. Zo zullen er in de beginfase maar drieduizend bezoekers tegelijkertijd worden toegelaten in het winkelcentrum. Aan de ingangen zijn er voor iedereen mondmaskers. Alle winkels hebben ook nog eigen veiligheids- en hygiënevoorschriften.

Zes miljoen bezoekers per jaar, maar vanaf maandag liefst niet te veel in één keer. Na zeven weken stilte wordt ook in Waasland Shopping alles klaargemaakt voor de heropening van de winkels. Verwacht wordt dat het niet meteen heel druk zal worden, maar toch laat men niks aan het toeval over. 120 van de 135 winkels zullen maandag weer de deuren openen. Alleen de 15 horecazaken in het winkelcentrum blijven nog dicht.

Om alles in goede banen te leiden, zijn er heel wat maatregelen uitgewerkt. De meest opvallende is de beperking van het aantal bezoekers. Zo zullen er vanaf maandag maar drieduizend bezoekers tegelijkertijd het winkelcentrum kunnen betreden. “Dat is berekend op 1 persoon per 15 vierkante meter, heel ruim dus. Als we 1 persoon per 10 vierkante meter nemen, dan kunnen we naar 4.000 bezoekers. Dat gaan we in eerste instantie niet doen. We zullen eerst bekijken hoe het met maximaal drieduizend bezoekers verloopt”, zegt shopping manager Toon De Meester. Om dat correct in te schatten, beschikt Waasland Shopping over elektronische tellers bij elke in- en uitgang. Op die plaatsen worden de inkomende en uitgaande bezoekersstromen ook gescheiden.

Mondmaskers

Wie binnenkomt in het winkelcentrum zal vanaf maandag meteen de handen kunnen ontsmetten. Het shopping center deelt ook mondmaskers uit. Dat wordt niet verplicht, maar wel aangeraden. De poetsploeg van Waasland Shopping is ook stevig uitgebreid.

In het winkelcentrum zelf worden heel wat tips aangebracht. Op de roltrappen wordt aangegeven dat vier treden afstand houden gelijk staat aan iets meer dan 1,5 meter. In de wandelgangen zijn drie vloertegels goed voor een afstand van 1,5 meter. Kinderkarretjes worden niet ingezet, rolstoelen worden telkens volledig ontsmet. “Bezoekers zullen heel goed op de hoogte worden gebracht van hoe ze de afstandsregels kunnen naleven.”

We zijn nog niet toe aan het klassieke funshoppen. Het wordt nu echt functioneel shoppen. Toon De Meester

‘Eénrichtingsverkeer’ en looplijnen voor bezoekers komen er niet in Waasland Shopping. “Dat is niet nodig. We hebben hier heel brede gangen én er is een beperkt aantal bezoekers. Dat plan lag even op tafel, maar we pakken het dan toch niet zo aan.”

Alle winkels hanteren daarnaast nog hun eigen veiligheidsvoorschriften, zoals een beperking van het aantal klanten en de gekende hygiënemaatregelen. In heel wat winkels zijn de voorbereidingen al aan de gang.

Functioneel shoppen

Voor een populair winkelcentrum dat zes miljoen bezoekers per jaar ontvangt, waren het zeer vreemde weken. Slechts enkele winkels bleven de hele tijd open, zoals supermarkt Delhaize en de apotheek. In de gangen hing er wekenlang een doodse stilte. “Iedereen is dan ook heel blij om terug open te kunnen gaan. Maar we beseffen allemaal ook dat het anders zal zijn. We zijn nog niet toe aan het klassieke funshoppen. Het wordt nu echt functioneel shoppen. Het zal nog wel even duren vooraleer we helemaal terug naar de normale uitbating kunnen gaan”, beseft Toon De Meester.

Tussen de winkeluitbaters en de eigenaar van Waasland Shopping is er nog overleg over de huurbijdragen van de voorbije periode. “Er wordt een solidair voorstel uitgewerkt”, klinkt het. “De marketingbijdragen zijn al kwijtgescholden en de kosten voor het onderhoud zijn tot een absoluut minimum beperkt. We zetten alles op alles om met iedereen de best mogelijke nieuwe start te nemen.”