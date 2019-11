‘Maria Vergult’ krijgt in 2021 een nieuw laagje goud JVS

20 november 2019

15u05 0 Sint-Niklaas Het Mariabeeld op de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas krijgt een nieuw laagje goud. Het wordt een hele operatie om het 6 meter hoge standbeeld te restaureren.

De restauratie van het Mariabeeld op de OLV-kerk zal gebeuren in 2021. Daarvoor heeft de stad een budget vrijgemaakt van 115.000 euro. Het Mariabeeld, dat in de volksmond ‘Maria Vergult’ wordt genoemd, is zes meter hoog. Er moet nog worden bekeken of de restauratie in een atelier zal gebeuren of vanuit de kerktoren zelf. Als het standbeeld naar beneden moet worden gehaald, zal dat een hele operatie zijn. De laatste keer gebeurde dat in 1970, waarvoor een gigantische torenkraan nodig was.

Het Mariabeeld is hét herkenningspunt van Sint-Niklaas. Wie de stad in de verte ziet liggen, merkt eerst het gouden Mariabeeld op.

De Onze-Lieve-Vrouwkerk werd gebouwd tussen 1841 en 1844. Het Mariabeeld kwam er pas in 1896 en is van de hand van beeldhouwer Frans Van Havermaet. Volgens de overlevering zou de pastoor van Sint-Niklaas indertijd geïnspireerd geweest zijn door de basiliek Notre Dame de la Garde in de Zuid-Franse stad Marseille, waar ook zo’n gouden Mariabeeld op de kerk staat.