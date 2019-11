“Magisch spektakel met winteracts en vuurshows”: zaterdag ‘Putteke Winter’ op De Ster JVS

22 november 2019

13u53 0 Sint-Niklaas Zaterdag vindt op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas het evenement ‘Putteke Winter’ plaats. Er worden duizenden bezoekers verwacht, die getrakteerd worden op een feeërieke avondwandeling op het domein, met heel wat vuurshows en winterse acts van internationale artiesten.

Putteke Winter is zaterdag al aan de derde editie toe op recreatiedomein De Ster. Vorig jaar zakten er nog meer dan zesduizend bezoekers af naar het winterse evenement. Een bijzonder mooi spektakel kregen die bezoekers voorgeschoteld. Ze werden verwelkomd met duizenden lichtjes, fakkels en vuurkorven, voor een feeërieke avondwandeling op het domein, met internationale artiesten, vuurshows en een groots klank- en lichtspektakel.

Dezelfde elementen komen nu terug. De wandeling is drie kilometer lang. Een wijziging in vergelijking met vorig jaar is wel dat er geen grote eindattractie meer is aan het winterdorp. Er komen wel een hele reeks speciale acts bij op het parcours. Er zijn ook voldoende drank- en eetstanden.

Bijzonder is dat Putteke Winter het werk is van alle medewerkers van het recreatiedomein. “Hier zijn we een heel jaar mee bezig. En we zijn heel trots om De Ster eens op een héél andere manier te tonen”, klinkt het bij De Ster-directeur Pieter Debaets.

Om het aangenaam te houden voor iedereen ligt de grens op 8.000 bezoekers. Tickets op voorhand bestellen, is dus nuttig.

Info: www.puttekewinter.be.