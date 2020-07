“Maandag beslissing nemen over afbakening mondmaskerzone”: burgemeester bekijkt met veiligheidscel of extra maatregelen nodig zijn Joris Vergauwen

24 juli 2020

16u21 0 Sint-Niklaas De veiligheidscel in Sint-Niklaas buigt zich maandag over mogelijke nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Momenteel is er in Sint-Niklaas al een verplichting om een mondmasker te dragen in openbare gebouwen en op de donderdagse markt. Of dat nog uitgebreid wordt, zal volgende maandag blijken.

In Sint-Niklaas zijn er de laatste zeven dagen vijf nieuwe besmettingen vastgesteld. Op een bevolking van 77.679 inwoners betekent dat zes nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, wat beduidend onder de alarmdrempel van twintig ligt. Niettemin wil burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) geen risico nemen. “We gaan ons maandag beraden over de afbakening van een mondmaskerzone. Dan zal er een beslissing vallen.”