“Lokale economie maakt deze stad aantrekkelijk”: stadsbestuur lanceert www.ikkoopinsintniklaas.be Joris Vergauwen

09 april 2020

17u58 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft het webplatform Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft het webplatform www.ikkoopinsintniklaas.be gelanceerd. Daarmee roept de stad inwoners op om hun aankopen lokaal te doen.

Op www.ikkoopinsintniklaas.be vinden inwoners tips om de lokale economie te ondersteunen, uitleg over het waarom van winkelhieren en een overzicht van acties en initiatieven van handelszaken. Op een kaart staan ook de Sint-Niklase zaken die aan huis leveren en/of werken met online bestellen en afhalen. Alle ondernemers kunnen hun acties zelf online plaatsen door een webformulier in te vullen.

“Ook Sint-Niklase ondernemers beleven moeilijke tijden. Zij verdienen onze aandacht. Veel zaakvoerders werken nieuwe initiatieven of acties uit om het hoofd boven water te houden. Via het platform www.ikkoopinsintniklaas.be zetten we die in de kijker en doen we een oproep om aankopen lokaal te doen”, klinkt het bij de stad. “Zonder lokale economie is er een minder aantrekkelijk horeca- en winkelaanbod, minder jobs, gebrek aan expertise, minder duurzaamheid, geen sponsoring van lokale initiatieven, ... Kortom, de lokale economie maakt deze stad aantrekkelijk.”

De nieuwe website is één van de maatregelen van het stadsbestuur om de lokale economie te ondersteunen. Vrijdag maakt de stad nog een reeks financiële maatregelen en ondersteunende initiatieven bekend.