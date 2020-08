“Liever een ballon dan een Porsche!”: Luc Poppe (61) wordt ballonvaarder na zijn pensioen Joris Vergauwen

31 augustus 2020

Sint-Niklaas Het is een late roeping, maar wel één die hem naar ongekende hoogten voert. Luc Poppe is op zijn 61ste ballonvaarder geworden en heeft maandag voor de allereerste keer naar de hemel gereikt met zijn nieuwe specialevormballon. "Ik had schrik voor het zwarte gat na mijn pensioen. Maar dan liever een ballon dan een Porsche of een villa in Spanje!"

Maandagavond is er een nieuwe ballon gedoopt. In het Waasland, dé ballonregio bij uitstek, gaat zoiets niet onopgemerkt voorbij. En deze keer is het wel bijzonder, omdat de nieuwe specialevormballon meteen een levensproject is van een nieuwe ballonvaarder, die net 61 jaar is geworden. “Het was al heel lang mijn levensdroom om ballonvaarder te worden”, vertelt Luc Poppe. “Maar met mijn werk was dat moeilijk te combineren. Ik ben wel al een hele tijd actief al crewlid bij mijn schoonzoon Filip Audenaert, die al jarenlang ballonvaarder is. Toen ik de kans kreeg om op mijn 61ste op pensioen te gaan, voelde ik dat het tijd was om mijn droom waar te maken. Ik wil niet in een zwart gat vallen. Ik voel me nog kiplekker en jong, en dan ga je ervoor hé.”

Porsche

Luc Poppe had al een stevig spaarcentje opzij gezet om zijn droom ooit te kúnnen waarmaken. Een sponsor heeft hij niet. “Een ballon is een hele investering. Weet je, je hebt mensen die een Porsche of een Ferrari kopen. Ik heb gekozen voor een ballon. En dat komt eigenlijk ongeveer op hetzelfde neer. Dan zijn we rond!” (lacht)

Met zijn nieuwe specialevormballon zat hij al lang in zijn hoofd. Hij heeft de ballon laten maken in Spanje, waar hij meteen ook zijn opleiding volgde. “Je gaat ermee lachen natuurlijk, maar op dit moment heb ik 52 vlieguren op de teller. In vergelijking met mijn schoonzoon, die al zowat 2.600 vlieguren heeft, is dat natuurlijk niks. Maar dat is okee, ik begin er nu eenmaal wat later aan.”

De max

Zijn specialevormballon is een geelkleurige beer, met de naam ‘de max’. “Er zijn zovele mooie namen, en dan hoor je mensen vaak reageren met ‘Dat is de max’. Ik dacht bij mezelf: ballonvaren is ook de max. Ik heb daarom mijn ballon ‘de max’ genoemd. Want dat is het ook. En ik ga ook commerciële vluchten maken, met passagiers. Niet dat ik er geld mee wil verdienen. Als ik uit de kosten kom, me kan amuseren en ook kan vliegen in het buitenland, ben ik tevreden. En ik wil het meteen ook goed doen. Daarom heb ik voor een mand gekozen met een deurtje in. Zo kunnen ook minder mobiele mensen eens een ballonvlucht beleven.”

“Die rust in de lucht”

De ballonvaart houdt Luc Poppe jong, zoveel is duidelijk. “Het is lastig hoor, op pensioen gaan. Die eerste maanden wist ik niet wat ik moest doen. Dit project is daarom zo mooi voor mij. Het leven van een ballonvaarder, weet je, dat is zo aantrekkelijk: de vrijheid in de lucht, met de natuur bezig zijn. Sommigen denken dat het makkelijk is, dat je als ballonvaarder alleen maar je ballon moet laten meevoeren met de wind, maar dat is niet zo. De laatste jaren is ook het klimaat aan het veranderen. Vroeger kon je een week op voorhand zeggen of je die dag zou kunnen opstijgen. Nu is dat pas op de dag zelf. De weersvoorspellingen opvolgen, is al een hele bezigheid op zich. Maar wat je ervoor terugkrijgt, is prachtig. Die rust in de lucht, die geweldige vergezichten, het contact met de mensen, de beleving in de ballonwereld: ik beleef echt mijn tweede jeugd.”