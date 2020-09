“Leven met jongdementie betekent 24 uur op 24 zorg bieden”: Christine (64) en Roland (63) getuigen in aanloop naar Werelddag Dementie Joris Vergauwen

17 september 2020

16u07 0 Sint-Niklaas “Het moeilijkste is het aanvaarden.” Vijf jaar geleden kreeg Roland Goossens (63) te horen dat hij aan jongdementie leed. Voor hem en zijn echtgenote Christine Vandenbranden (64) stond de wereld even stil, maar ze bleven niet bij de pakken zitten en richtten lotgenotengroep De Companjong op. In Sint-Niklaas werken ze mee aan een tiendaags programma rond de Werelddag Dementie om het taboe te doorbreken. Zo is er dit jaar speciale aandacht voor ‘dementievriendelijke’ handelszaken.

Met een groep van vijftien zijn ze meestal, tot soms wel twintig, de lotgenoten van De Companjong, samen met hun partners met jongdementie. Ze weten dat ze bij elkaar terecht kunnen met al hun bezorgdheden en dat is voor hen veel waard. In een gewone vereniging is dat namelijk niet evident. “Met mensen die niet weten wat jongdementie betekent, is het niet makkelijk om erover te praten. ‘Overal is het wel iets’, krijg je dan vaak als reactie. Wel, het ís ook niet makkelijk. Je moet ermee léren leven als je partner plots geconfronteerd wordt met jongdementie.” Aan het woord is Christine Vanenbranden, de oprichter van de vzw De Companjong, een van de drie familie- en lotgenotengroepen in Sint-Niklaas.

Ik heb het idee dat het door corona sneller achteruitgaat met Roland. Vermoedelijk heeft het toch te maken met dat sociaal isolement. De mens is een sociaal wezen Christine Vanenbranden

Praten met lotgenoten

Vijf jaar geleden kreeg haar man Roland op 58-jarige leeftijd te horen dat hij aan jongdementie leed. Christine werd stap voor stap mantelzorger van haar eigen echtgenoot. “Na die diagnose ben ik op zoek gegaan naar lotgenoten in het Waasland. Daarom ben ik uiteindelijk zelf met De Companjong gestart. We gaan regelmatig wandelen en petanquen, soms ook met de andere familiegroepen. En dat contact is belangrijk. Leven met een jongdemente partner is een dagtaak van 24 uur op 24. Dan is het waardevol om te kunnen praten met mensen die hetzelfde meemaken.”

Aanvaarden

Wat hun toekomst brengt, weten ze niet. “Hoe snel Roland achteruit zal gaan, weet niemand. We zijn nu vijf jaar verder en we maken er elke dag het beste van. Ik heb het geluk dat ik met brugpensioen ben. Anders zou het nog veel moeilijker zijn. Als mantelzorger moet je er altijd zijn. Velen zeggen: ‘Wat jij allemaal doet, dat zou ik niet kunnen’. Maar het is iets wat je moet leren. Je staat er niet op een dag mee op. Het moeilijkste is wel om de situatie te aanvaarden in het begin. En ook nu is het best nog een moeilijke periode. Ik heb het idee dat het door corona sneller achteruitgaat met Roland. Vermoedelijk heeft het toch te maken met dat sociaal isolement. De mens is een sociaal wezen. Niemand voelt zich goed bij hoe het leven nu loopt, maar misschien zijn mensen met dementie er nog gevoeliger voor.”

Dementievriendelijke handelaars

Op 21 september is er de Werelddag Dementie en van 17 tot 21 september zet het Sint-Niklase stadsbestuur naar jaarlijkse traditie dementie in de kijker. Speciale aandacht is er dit jaar voor ‘dementievriendelijke’ handelaars. “We sensibiliseren handelaars om hun winkel dementievriendelijk te maken, wat ze ook kunnen aangeven met een label op de deur. Het is belangrijk dat mensen met dementie nog kunnen gaan winkelen bij hun vertrouwde bakker, beenhouwer of kruidenier in de buurt en dat ze er ook worden geholpen. Wij hebben een aantal communicatietips klaar en een aanbod van een korte, digitale opleiding”, legt schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen) uit. Ondertussen zijn er al achttien dementievriendelijke handelaars in Sint-Niklaas. “Er zijn verhalen van handelaars die het meemaken dat klanten bijvoorbeeld vier keer per dag om dezelfde krant komen of vijf keer per dag om 200 gram hesp. Daarom is het nuttig te weten hoe je daar als handelaar mee moet omgaan.”

Alle deelnemende handelaars vind je op www.sint-niklaas.be/dementie, waar ook het programma rond de Werelddag Dementie en het lokale zorgaanbod zijn opgenomen.