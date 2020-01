“Laat trouwers hun eigen beiaardlied kiezen”: technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor stadsbeiaard JVS

15 januari 2020

19u09 0 Sint-Niklaas De nieuwe stadsbeiaard biedt heel wat mogelijkheden om de klokken eens goed te laten luiden op de Grote Markt, vindt CD&V. Gemeenteraadslid Lore Baeten stelt voor om de ‘beiaardapp’ open te stellen voor de inwoners. “Zo zouden Sint-Niklazenaren hun favoriete nummers kunnen aanvragen of misschien kunnen trouwers op hun speciale dag wel een eigen nummer kiezen als ze het stadhuis verlaten.”

De beiaard in de toren van het stadhuis heeft vorig jaar een upgrade gekregen. Het stadsbestuur plant nog verdere ingrepen, zo blijkt uit de meerjarenplanning. “We gaan het systeem voor de automatische beiaardbespeling vernieuwen, zodat we mee zijn met de nieuwste technologische mogelijkheden. We gaan bekijken hoe de stadsbeiaard op een meer moderne en verfrissende manier kan worden gebruikt.”

Via een app kan de beiaard vanop afstand worden bediend, wat dan weer mogelijkheden biedt bij speciale activiteiten in het stadhuis, zoals een huwelijk. CD&V-gemeenteraadslid Lore Baeten: “Wij zien kansen om de Sint-Niklazenaren mee te laten genieten van die technologische vooruitgang en de beiaardklanken. We stellen voor om de beiaardapp open te stellen voor de inwoners. Zo zou je een soort beiaard ‘juke box-dag’ kunnen organiseren, waar inwoners hun favoriete nummers kunnen aanvragen. Of misschien kunnen trouwers op hun speciale dag wel een nummer kiezen als ze het stadhuis verlaten.” Volgende week legt CD&V die vraag voor aan cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA).