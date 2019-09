“Laat ons zonder extra kosten toe in lage-emissiezones”: met meer dan drieduizend op nationale actie ‘Red de oldtimer’ Joris Vergauwen

21 september 2019

16u33 0 Sint-Niklaas Zo’n 3.200 oldtimers uit alle hoeken van Vlaanderen zijn zaterdagmiddag in Sint-Niklaas toegestroomd voor de nationale actie van ‘Red de oldtimer’. Daarmee willen de eigenaars van oldtimers een éénduidig beleid vragen rond lage-emissiezones. “We vragen de overheid om oldtimers vanaf de leeftijd van dertig jaar een vrije en kosteloze toegang toe te staan in alle lage-emissiezones in Vlaanderen.”

“Dit is één van de allergrootste acties die eigenaars van oldtimers ooit in ons land hebben gevoerd.” Organisator Jens Anno van ‘Red de oldtimer’ keek zaterdagmiddag dankbaar toe op een zee van nostalgische bolides, op een groot industrieterrein vlak naast de E17 in Sint-Niklaas. “Het grootste oldtimertreffen van ons land, in Wervik, lokt jaarlijks zo’n duizend oldtimers. Vandaag komen oldtimers uit alle hoeken van het land naar hier. In totaal zijn het er zo’n 3.200. Dat is meer dan drie keer zoveel als het grootste oldtimertreffen van het land. Als signaal kan dat tellen.” Onder meer aan het stadion van Racing Genk vertrokken zaterdagmorgen een 150-tal oldtimers in colonne naar Sint-Niklaas.

“Ten onrechte geviseerd”

De vereniging ‘Red de Oldtimer’ is bezorgd. “In Antwerpen is er al een lage-emissiezone. In Gent komt die er in 2020. Andere steden en regio’s denken er ook aan. We voelen dat de toekomst van de oldtimer wordt bedreigd. Dit rijdend cultureel erfgoed wordt ten onrechte geviseerd als vervuilend.”

‘Red de oldtimer’ wil dat het Brusselse model als voorbeeld wordt genomen in lage-emissiezones. “Gratis en onbeperkte toelating voor voertuigen vanaf 30 jaar, daar zijn wij het mee eens. Het zou goed zijn dat er in Vlaanderen uniforme regels komen, naar dat Brusselse model.”

Bij de duizenden oldtimerliefhebbers klonk er vooral onbegrip. “Het aantal oldtimers in Vlaanderen én het totaal aantal kilometers dat ze rijden is zodanig klein dat ze op vlak van uitstoot verwaarloosbaar zijn. Als het zo verder gaat, kunnen we binnenkort alleen nog een ritje maken met onze oldtimer in onze eigen tuin.”