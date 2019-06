“Koploper in Vlaanderen in hergebruik”: Den Azalee geeft 62 procent ingezamelde goederen een tweede leven JVS

20 juni 2019

22u43 0 Sint-Niklaas Kringloopcentrum Den Azalee heeft het voorbije jaar de kaap van 2.500 ton ingezamelde goederen overschreden. Met opnieuw een stijging van het hergebruik via de verkoop van alle spullen in de drie Krinwinkels blijft Den Azalee één van de koplopers in Vlaanderen.

In 2018 zamelde Den Azalee 2.700 ton goederen en textiel in, 400 ton meer dan het jaar voordien. Liefst 1.675 ton of 62 procent van al die goederen kreeg een tweede leven door hergebruik. Het Vlaams gemiddelde is 49 procent. “Omgerekend is dat 11,5 kg per inwoner in de Wase gemeenten van Den Azalee. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 5,3 kg per inwoner. We doen het dus dubbel zo goed”, aldus Den Azalee-directeur Peter Maris en Den Azalee-voorzitter Sofie Heyrman (Groen).

Wat niet kan worden hergebruikt, wordt door de medewerkers van de dienst recyclage van het kringloopcentrum nauwgezet onder handen genomen. “Dat wordt chirurgisch ontmanteld en gesorteerd voor recyclage tot herbruikbare grondstoffen. Van alle 2.701 ton ingezamelde goederen belandde nog slechts 134 ton of net geen 5 procent op de afvalberg.”

Den Azalee benadrukt evenwel dat er nog teveel naar het containerpark wordt gebracht. “Het gaat in beide richtingen. Nog te vaak worden huisraad, gebruiksvoorwerpen en elektro naar het containerpark gebracht, terwijl wij die spullen hier nog een tweede leven kunnen geven. Anderzijds is er ook nog heel wat materiaal dat naar hier wordt gebracht waar wij niet veel meer mee kunnen doen, zoals beschadigde meubelen.”

De drie Kringwinkels van Den Azalee - in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas - kregen het voorbije jaar samen 240.974 betalende klanten over de vloer, of bijna 800 per dag. Dat is een stijging van 7 procent tegenover 2017 en zelfs 30 procent tegenover 2014.