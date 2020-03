“Komt goed”: Straatletters zorgt voor warme boodschap in straatbeeld Joris Vergauwen

23 maart 2020

11u08 1 Sint-Niklaas Een warme boodschap in onzekere tijden. Het voorbije weekend heeft de straatkunstenaar Straatletters de boodschap ‘Komt goed’ achtergelaten in het Sint-Niklase straatbeeld. Dat deed hij eerder ook al onder meer aan de toegangswegen naar UZ Gasthuisberg in Leuven om het medisch personeel een hart onder de riem te steken.

Het voorbije jaar kregen heel wat grijze elektriciteitskasten in Sint-Niklaas een kleurrijk uitzicht. Daar is nu nog eentje bijgekomen, op de hoek van de Grote Markt en het Hendrik Heymanplein. Die nam street art-kunstenaar Straatletters onder handen, om er in deze tijden een toepasselijke boodschap achter te laten. ‘Komt goed’. “Omdat we de hoop nooit mogen verliezen”, aldus schepen voor Jeugd Bart De Bruyne (Groen) en Bart Warnier van Wham Office, die Straatletters in Sint-Niklaas uitnodigden. De straatkunstenaar liet diezelfde boodschap ook al achter aan het UZ Gasthuisberg in Leuven, om artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel een hart onder de riem te steken.

De artiest heeft de voorbije jaren al op heel wat plaatsen leuke woorden achtergelaten. “Ik ben ermee gestart na acht jaar prullen met spuitbussen. Ik stelde me de vraag waarom niemand binnen de graffitiwereld ooit moeite deed om iets visueel aantrekkelijk in het straatbeeld te creëren. Straatletters is ontstaan uit zowel de liefde als haat voor graffiti”, stelt hij.

Na de tags op straat kwamen er intussen ook pins, stickers, kaartjes en kleding met zijn boodschappen op.

Info: www.straatletters.be