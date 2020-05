“Komend weekend worden mondmaskers huis-aan-huis bedeeld”: inwoners Sint-Niklaas mogen pakket in brievenbus verwachten Joris Vergauwen

26 mei 2020

11u10 17 Sint-Niklaas Ze komen met vertraging, maar dit weekend mogen de Sint-Niklazenaren hun gratis mondmasker in de brievenbus verwachten.

Op 22 april bestelden acht Wase gemeenten samen in totaal 265.660 mondmaskers voor hun inwoners bij Think Pink. In eerste instantie werd de levering binnen de twee weken verwacht, maar zo snel ging het niet. “We hebben moeten vaststellen, ondanks herhaaldelijk aandringen, dat er keer op keer vertraging was. Als je zo’n grote bestelling doet, is er natuurlijk altijd een kans dat er vertraging is. Pas vorige vrijdag is uiteindelijk de eerste lading gearriveerd. Er ontbreken nog enkele duizenden exemplaren, die komende vrijdag zouden worden geleverd. Dan kunnen we meteen aan de slag om zaterdag en zondag de mondmaskers huis-aan-huis te bedelen”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

In de andere Wase gemeenten worden de mondmaskers momenteel al verdeeld. Sint-Niklaas zal als laatste aan bod komen. De bijna 80.000 mondmaskers verdelen, is praktisch een heel groot werk. Daarvoor worden heel wat stadsmedewerkers en vrijwilligers ingeschakeld. Wie zich eerder als vrijwilliger had aangemeld, kan zeker het komende weekend meehelpen. De stad zal de vrijwilligers opnieuw contacteren.

De inwoners krijgen dit weekend een enveloppe in de bus met telkens één herbruikbaar mondmasker met ingenaaide filter. Er zitten ook twee extra filters bij en een gebruiksaanwijzing.