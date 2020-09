“Knuffelen doen we nog niet, maar ik wrijf mijn oma wel even over de rug”: rusthuisbewoners en familieleden blijven toch nog voorzichtig ondanks nieuwe richtlijn Joris Vergauwen

07 september 2020

16u21 0 Sint-Niklaas Vanaf vandaag mag er weer geknuffeld worden in de woonzorgcentra, toch volgens de nieuwe kaderrichtlijn rond bezoek in de rusthuizen. Voor de zestig bewoners van woonzorgcentrum Ten Berge in Belsele is het al een hele opluchting dat familieleden weer op de kamer mogen komen. “Elkaar eens goed vastpakken, daar wachten we misschien best nog even mee. We moeten het ook niet gaan zoeken hé.” Bovendien is er in Sint-Niklaas nog een bijkomende bezorgdheid: door de recente stijging van het aantal besmettingen moet het personeel van alle woonzorgcentra deze week nog worden getest.

Vanaf maandag geldt er een nieuwe kaderrichtlijn voor het bezoek aan woonzorgcentra. Zo is bezoek op de kamer in principe altijd mogelijk en is fysiek contact tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren toegestaan. Julie (31) was maandagmorgen al vroeg naar woonzorgcentrum Orelia Ten Berge in Belsele getrokken om haar 96-jarige oma Anna te bezoeken. “Het is weer een hele tijd geleden dat ik nog bij haar op de kamer mocht. Van maart tot juni hebben we alleen maar buiten mogen zwaaien. In juli was er een versoepeling, maar dat duurde niet lang. En nu mag het opnieuw, een uurtje lang op de kamer. Dit is weer menselijk, veel beter dan een bezoekje van 20 minuten in de zaal met een scherm ertussen.” Ook bij grootmoeder Anna zien we lachende ogen. “Ik ben heel blij natuurlijk. Het zijn al zes vreemde maanden geweest, hoewel ik het positief bekijk. Al bij al is het toch nog goed verlopen. Maar ik ben zo blij om mijn familie wat dichterbij te hebben.” Héél dichtbij komen ze toch nog niet bij elkaar. Een dikke knuffel laten ze nog even achterwege. “We blijven toch voorzichtig. Knuffelen is wellicht niet het beste idee, maar ik wrijf mijn oma toch wel eens over de rug”, aldus Julie. Dat lijkt Anna ook een goed idee te vinden. “We moeten het ook niet gaan zoeken hé.”

“Moeilijk evenwicht”

Volgens de nieuwe richtlijn mogen rusthuisbewoners drie keer per week het bezoek ontvangen van twee personen uit dezelfde bubbel. In de praktijk is de situatie in elk woonzorgcentrum anders. “Als directrice moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen en een evenwicht zoeken tussen warme zorg en de veiligheid van onze bewoners”, vertelt directrice Elke Vandendriessche van woonzorgcentrum Ten Berge. “Bovendien is in Sint-Niklaas de drempel recent overschreden, waardoor alle personeelsleden moeten worden getest. Dat gebeurt pas woensdag. We doen het daarom nog heel voorzichtig. We kunnen niet zomaar álles toelaten. Bezoek op de kamers mag, maar op afspraak, met mondmaskers en met de kamerdeuren open. We zeggen niet expliciet dat knuffelen weer mag. We rekenen op het gezond verstand van de bezoekers. Een schouderklopje of een kleine aanraking lijkt me meer aangewezen dan een stevige knuffel. Het is evenwel een moeilijk evenwicht. Ik begrijp dat er soms frustraties zijn dat er niet méér mag. Die coronavermoeidheid voel je bij heel wat bezoekers. Maar bij het personeel leeft er toch een zekere angst. Niemand wil het virus hier binnen. We hebben het tot nu toe buiten kunnen houden en dat willen we dus ook zo houden.”