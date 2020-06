“Klanten extra gevoel van veiligheid geven”: Tartinneke plaatst schermen tussen tafels Joris Vergauwen

07 juni 2020

18u09 0 Sint-Niklaas De horecazaken bereiden zich voor op de heropening van maandag. We gingen al eens kijken bij broodjeszaak en tearoom Tartinneke op het Regentieplein.

Tinneke De Rycke van Tartinneke heeft met haar team het voorbije weekend nog heel wat werk verzet om maandag weer te kunnen openen. “Er komt niet alleen een groot terras bij buiten, maar ook binnen hebben we een grondige reorganisatie doorgevoerd, om de nodige afstand te bewaren tussen de tafels”, vertelt Tinneke. “We gaan echter verder. We zijn vorige week in Hulst gaan kijken hoe ze het daar aanpakken. En daar zagen we een stijlvolle oplossing met schermen tussen de tafels. Woensdag kwam er groen licht van de Nationale Veiligheidsraad, donderdag hebben we meteen die schermen besteld. Dat is niet verplicht, maar we willen onze klanten een extra gevoel van veiligheid geven, zonder echt in te boeten aan huiselijke sfeer.”

Binnnen houdt Tinneke 23 van de 30 plaatsen over, aan de toog verdwijnen nog 6 plaatsen. Buiten kan ze maximaal 15 tafels plaatsen. “We zijn optimistisch. We willen er na twaalf lange weken vooral heel graag weer aan beginnen.”

Tartinneke op het Regentieplein is dagelijks open vanaf 9 uur.