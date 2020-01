“Klaar voor explosie van performances”: 24 uur lang kunstenfestival in academies en stadsschouwburg met ‘De Nacht’ Joris Vergauwen

23 januari 2020

00u14 0 Sint-Niklaas Komend weekend pakken D’Academie Beeld en Podium en het Cultuurcentrum uit met ‘De Nacht’, een 24 uur durend kunstenfestival. Het is de derde editie intussen, waarvoor enkele duizenden bezoekers worden verwacht. Het vindt plaats van zaterdag 12 uur tot zondag 12 uur, een nachtje door, met meer dan honderd performances, optredens, expo’s, dans en nog heel wat meer.

Wie eens de zon wil zien ondergaan én weer zien opkomen vanuit de gebouwen van de academies en de stadsschouwburg kan er dit weekend terecht. De derde editie van De Nacht staat op het programma. Een overzicht geven van het programma is onbegonnen werk. Er staan meer dan honderd activiteiten gepland tijdens het 24 uur durende kunstenfestival, van performance, beeldende kunst, dans, theater, muziek en woord tot film. “Het is een heuse klank- en beeldmarathon, een explosie van performances. We laten zien waar we voor staan. Kunstliefhebbers van alle leeftijden kunnen 24 uur lang kijken, luisteren, genieten en zelf ook deelnemen”, klinkt het bij Niko Van Stichel van d’Academie Beeld, Tim Haerinck van d’Academie Podium, Christel Collier van het Cultuurcentrum en cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA).

Alles vindt plaats in de drie cultuurhuizen aan de Paul Snoekstraat, Hofstraat en Boonhemstraat, met de Vierkante Zaal, de Foyer, de stadsschouwburg en het black box-podium als voornaamste plekken.

Vorig jaar waren er zo’n 5.000 bezoekers. “We hebben niet de ambitie om een groot festival te worden, maar het is natuurlijk fijn om dit evenement verder te zien groeien.”

De aftrap wordt gegeven op 25 januari om 12 uur. Alvast een paar highlights: de performers van Wild Vlees die trakteren op een gipsspektakel waarin kronkelende lijven met elkaar versmelten, het meterslange blauwe touw dat zich een weg zoekt doorheen heel de site, waarbij het publiek zich in het gigantische touw mag neervlijen of het kan meedragen naar een andere locatie, de ‘brainorgasms’ van Gino Waem en Seppe De Klerck die voor een heus hersenorgasme zorgen in de loges van de stadsschouwburg tot ‘Productions & Zonen’, het interactief duo dat de hele Nacht aan elkaar breit op speelse en poëtische wijze.

Wie wil tekenen of dansen, kan er ook terecht. En er is natuurlijk heel veel muziek, met onder meer De Langste La, Blaaslabo en het Beethovenfestival, maar ook optredens van onder meer Bibi (Sweet Coffee), Pumapuma, Nomad Swing, Nadar en Tom De Rocker (Verbaal Proces).

In de catacomben van de schouwburg kan iedereen aan de slag met ‘Dungeons and Dragons’, dat er van 14 uur ‘s middags tot 2 uur ‘s nachts wordt gespeeld. ‘s Nachts is er ook jazz en Afrikaanse ritmes, ‘s morgens vroeg zijn er muzikale experimenten van Expart en Sonar Soundlab. En wie zondagochtend gewoon blij is dat De Nacht voorbij is en de zon weer opkomt, kan aan tafel aanschuiven voor een fairtrade brunch.

Het volledige programma is hier te vinden. De 24 uur lange Nacht is helemaal gratis.

Info: www.academiesintniklaas.be, www.ccsint-niklaas.be.